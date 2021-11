Billie Eilish annonce le lancement de son parfum

Billie Eilish lance son premier parfum, épatez vos sens | Instagram

La chanteuse Billie Eilish, qui est sans aucun doute l’une des artistes les plus importantes du moment, a lancé son premier parfum et partagé des détails sur ses différents réseaux sociaux, faisant bien sûr sensation.

Il convient de noter que la célèbre chanteuse américaine a commenté que ce nouveau parfum contient son parfum préféré.

C’est vrai, la chanteuse centenaire lancera la sienne ligne de parfum, et le premier parfum s’appellera ‘Eilish’, tout comme son nom de famille.

Billie Eilish était un nouveau talent qui a réussi à devenir une icône dans le monde de la musique ainsi que dans la mode, puisqu’elle est venue révolutionner les concepts les plus basiques de l’industrie, devenant l’un des plus grands interprètes musicaux du moment , puisqu’elle est le plus jeune soliste à remporter un Grammy pour l’album de l’année.

Depuis le début, elle n’a fait qu’ajouter et ajouter des succès dans sa carrière, comme la chanteuse a récemment annoncé et partagé avec ses abonnés via son compte Instagram officiel le lancement de son parfum et maintenant elle s’engage à s’impliquer dans le secteur de la beauté.

L’interprète de « Bad Guy » avait déjà donné des indices sur le projet auparavant, cependant, ce n’est que lorsque Billie a partagé une photo posant avec son parfum que nous avons pu confirmer qu’il s’agissait du premier parfum de la chanteuse nommée « Eilish ».

Billie Il a également partagé des détails plus spécifiques sur son parfum, tels que le fait que nous pouvons trouver des essences telles que la vanille, le cacao, le musc, l’ambre et les épices chaudes, qui donnent un arôme avec une touche séduisante.

De même, via la célèbre plateforme Instagram, elle a exprimé que son parfum est son parfum préféré au monde et que sa vente au public sera disponible en ce mois de novembre.

D’autre part, la conception du fragrance joue avec la couleur bronze métallique en forme de sculpture, inspirée des parties du corps préférées de Billie Eilish selon Harper’s Bazaar US qui sont le cou, la clavicule et le dos.

A noter que l’interprète américaine possède déjà un compte Instagram pour ses parfums, ainsi que le site billieeilishfragrances.com d’où ceux qui sont intéressés ou intéressés par le produit peuvent s’inscrire pour recevoir des actualités exclusives.

Alors si votre parfum est presque terminé, vous voudrez peut-être opter pour cette nouvelle option, car ce sera sans aucun doute un succès et la vérité est que tout ce que fait la chanteuse est plus qu’incroyable et de qualité.