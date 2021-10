Billie Eilish annonce son premier parfum ‘Eilish’

Pop star de 19 ans Billie Eilish s’aventure dans le monde des parfums en annonçant son premier parfum appelé Eilish. Le parfum chaud à base de vanille arrivera en novembre de cette année et ne sera vendu que via le tout nouveau parfum du chanteur. Parfums Billie Eilish site Internet.

« Les parfums ont été l’une de mes plus grandes joies dans la vie, et j’ai toujours voulu en faire un », a déclaré Eilish à Vogue dans une récente interview sur l’entreprise. « Et pas en tant que Billie Eilish, pas en tant qu’artiste, pas en tant que chanteuse ; Je voulais faire un parfum pour avoir un parfum. Cela n’a rien à voir avec moi, je le marque juste pour que les gens le voient.

Au-delà de la sélection manuelle des parfums qui se combineraient pour former le parfum d’Eilish pendant plus d’un an, la chanteuse a également donné la priorité à ce que le parfum soit à la fois végétalien et sans cruauté, ainsi qu’avec des ingrédients propres pour refléter son propre individu. valeurs dans la fabrication et la consommation des produits. Le parfum arrive dans un flacon doré et sculptural moulé en forme de buste.

Eilish a déclaré à Vogue qu’elle était attirée par la vanille en grande partie à cause des souvenirs d’enfance qu’elle avait de sa mère cuisinant avec cet ingrédient. Le résultat était un parfum aux notes chaudes de musc et d’ambre qui créait une odeur comestible. La chanteuse a une synesthésie, ce qui signifie que ses sens sont interconnectés pour se présenter les uns aux autres.

Pour Eilish, le parfum joue un rôle majeur dans la façon dont elle perçoit ses environnements et dans la façon dont elle stocke des souvenirs particuliers. Discutant de ses parfums préférés du passé, elle mentionne qu’elle a dû arrêter de porter certains parfums parce que les souvenirs qui y sont attachés sont trop difficiles à revivre, ou trop parfaits pour être touchés.

« Billie Eilish est un talent singulier et la voix d’une génération, et elle ne fait que commencer », a déclaré Lori Singer, présidente de Parlux LLC. « Elle a une vision dans tout ce qu’elle fait qui est unique, perturbatrice et authentiquement la sienne. Le partenariat avec Billie était naturel pour Parlux car nous pouvons donner vie à une vision comme personne d’autre, et nous étions tout aussi ravis de faire ce voyage ensemble.

