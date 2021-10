Billie Eilish annonce un nouvel effort en dehors de la musique

Après avoir marqué le monde de la musique, Billie Eilish fait sa première incursion dans l’industrie de la beauté. Mercredi, la chanteuse de « Therefore I Am », 19 ans, a annoncé le lancement de son premier parfum éponyme, Eilish, qui, selon elle, est son « odeur préférée dans le MONDE ». En annonçant le parfum, Eilish a ajouté que « c’était un rêve de créer ce parfum et de donner vie à mes idées », concluant, « cela a été l’une des choses les plus excitantes que j’ai jamais faites ».

Pour donner vie à son premier parfum signature, Eilish, qui a participé à chaque étape du processus, s’est associée à la société de développement de parfums préférée des célébrités, Parlux. Réfléchissant sur le processus dans une interview avec Allure, Eilish a déclaré qu’elle « a décrit en détail ce que je voulais, ce que j’aimais en termes d’idées, comment je voulais qu’il se sente, le genre de chaleur que je voulais qu’il ait , et les souvenirs que j’ai dans le monde de la vanille. » Ce qui en est résulté, c’est Eilish, un parfum « confortable » que le chanteur a qualifié de « parfait ».

Prévu pour être lancé en novembre, Eilish a décrit le parfum, qui est considéré comme un parfum gourmand, ou un parfum aux notes comestibles, comme un parfum qui lui donne » envie de se pelotonner à Noël « . Elle a dit à Elle qu’Eilish est « très confortable avec moi et sensuelle ». Le parfum végétalien et sans cruauté présente des parfums de pétales sucrés, de mandarine juteuse et de baies rouges, qui sont combinés avec des épices douces, du cacao riche et de la vanille crémeuse. Selon un communiqué de presse, le parfum est « ancré par des notes de fond de muscs chauds, de fève tonka et de bois élégants ».

Lors de la création du flacon pour Eilish, la chanteuse a opté pour un message corporel positif, en s’inspirant de ses parties préférées du corps humain : la poitrine, le cou et la clavicule. Eilish a « toujours eu un engouement pour le dos et les clavicules et tout comme les os et les corps », a-t-elle déclaré à Vogue, ajoutant qu’elle n’avait pas basé la bouteille sur elle-même ou sur quelqu’un d’autre, car elle « ne voulait pas que ce soit le cas. un certain type de corps. »

Alors qu’Eilish a accumulé un certain nombre de distinctions dans l’industrie de la musique, entrant récemment dans l’histoire alors qu’elle était la plus jeune tête d’affiche du festival de Glastonbury, créer un parfum a longtemps été un rêve pour elle, a-t-elle déclaré à Vogue. Eilish a déclaré que « les parfums ont été l’une de mes plus grandes joies dans la vie, et j’ai toujours voulu en faire un. » Eilish sera disponible exclusivement sur billieeilishfragrances.com pour 68 $ en novembre. Le lancement du parfum fait suite à la sortie du deuxième album d’Eilish, Happier Than Ever, plus tôt cette année.