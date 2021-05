Billie Eilish annonce une tournée mondiale “ plus heureuse que jamais ”

Après que la pandémie a mis ses projets de tournée en attente, Billie Eilish amène son prochain album Happier Than Ever sur la route, avec l’annonce de sa nouvelle tournée, Plus heureux que jamais, le tour du monde, coup d’envoi en février 2022.

Commencée à la Nouvelle-Orléans le 3 février, la course de l’aréna nord-américaine de 32 dates fera des escales à travers l’Amérique du Nord, avant de traverser l’Atlantique pour une tournée d’arène de 18 dates à travers l’Europe et le Royaume-Uni, à partir du 3 juin.

Après avoir dévoilé un nouveau look et un nouveau son mature, Eilish entame officiellement sa nouvelle ère, avec la sortie de son récent single, “Votre puissance. » Happier Than Ever, la suite très attendue de son premier album, devrait sortir le 30 juillet et sera sans aucun doute l’une des plus grandes sorties de l’été.

Les billets restants pour la tournée seront mis en vente le vendredi 28 mai à 12 h 00 local aux États-Unis et au Canada, et à 10 h 00 local au Royaume-Uni et en Europe.

Pour s’assurer que les billets arrivent entre les mains des fans, la tournée s’est associée à la plateforme de fans vérifiés de Ticketmaster en Amérique du Nord. Les fans peuvent s’inscrire dès maintenant jusqu’au dimanche 23 mai à 23 h 59 (heure du Pacifique) pour la prévente des fans vérifiés. Les fans inscrits qui reçoivent un code pourront acheter des billets avant le grand public le mercredi 26 mai à 12 h heure locale jusqu’à 22 h heure locale.

L’artiste et compositrice sept fois primée aux Grammy Awards a également confirmé qu’elle poursuivrait son travail avec son partenaire de développement durable REVERB pour son Happier Than Ever, The World Tour, avec le village d’action Billie Eilish face aux fans à chaque spectacle qui se concentrera sur action climatique et justice climatique, hébergeant et soutenant le BIPOC et les organisations environnementales dirigées par des femmes, ainsi qu’un programme complet via la prochaine campagne Music Climate Revolution de REVERB.

Malgré la pandémie, 2021 a déjà été une bonne année pour Eilish, 19 ans, dont le dernier single “ Your Power ” a fait ses débuts au n ° 10 du Billboard Hot 100, enregistrant plus de 150 millions de flux au cours des deux premières semaines de sortie.

Plus tôt cette année, elle a remporté deux Grammy Awards supplémentaires; un pour le disque de l’année pour “tout ce que je voulais” et la meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour sa chanson de James Bond “Pas le temps de mourir.”

En février, son film documentaire révolutionnaire, The World’s A Little Blurry – réalisé par RJ Cutler – a vu sa sortie mondiale sur Apple TV + et a reçu des éloges dans le monde entier.

Plus tôt ce mois-ci, Billie Eilish a fait ses débuts dans le livre avec BILLIE EILISH, un voyage narratif visuel époustouflant à travers sa vie. Publié par Grand Central Publishing (GCP), le livre contient des centaines de photos inédites et capture l’essence de Billie à l’intérieur et à l’extérieur, offrant aux lecteurs des aperçus personnels de son enfance, de sa vie en tournée, et plus encore.

Visitez Ticketmaster pour les détails des billets et de la visite et consultez l’itinéraire ci-dessous.

DATES DE LA TOURNÉE NORD-AMÉRICAINE 2022 *

02/03 – Smoothie King Center – La Nouvelle-Orléans, LA

02/05 – State Farm Arena – Atlanta, Géorgie

02/06 – Spectrum Center – Charlotte, Caroline du Nord

02/08 – PPG Paints Arena – Pittsburgh, PA

02/09 – Capital One Arena – Washington, DC

02/10 – Bryce Jordan Center – University Park, PA

02/12 – KeyBank Center – Buffalo, NY

13/02 – Wells Fargo Center – Philadelphie, PA

15/02 – Centre Bell – Montréal, QC

16/02 – Scotiabank Arena – Toronto, ON

18/02 – Madison Square Garden – New York, NY

19/02 – Madison Square Garden – New York, NY

20/02 – TD Garden – Boston, MA

22/02 – Prudential Center – Newark, NJ

03/08 – Legacy Arena – Birmingham, AL

03/09 – Bridgestone Arena – Nashville, TN

03/11 – Miam! Centre – Louisville, KY

03/12 – Little Caesars Arena – Détroit, MI

14/03 – United Center – Chicago, IL

15/03 – Xcel Center – St.Paul, MN

16/03 – Centre de santé CHI – Omaha, NE

03/19 – Ball Arena (anciennement Pepsi Center) – Denver, CO

21/03 – Vivint Arena – Salt Lake City, UT

24/03 – Rogers Arena – Vancouver, BC

25/03 – Climate Pledge Arena – Seattle, WA

29/03 – Chase Center – San Francisco – CA

30/03 – Golden 1 Center – Sacramento, Californie

04/01 – T-Mobile Arena – Las Vegas, NV

04/02 – Gila River Arena – Glendale, AZ

04/06 – Le Forum – Los Angeles, CA

04/08 – Le Forum – Los Angeles, CA

04/09 – Le Forum – Los Angeles, CA

DATES DE LA TOURNÉE UE / ROYAUME-UNI 2022

3 juin – SSE Arena – Belfast, Royaume-Uni

4 – 3 juinArena – Dublin, IE

5 – 3 juinArena – Dublin, IE

7 juin – AO Arena – Manchester, Royaume-Uni

8 juin – AO Arena – Manchester, Royaume-Uni

10 juin – The O2 – Londres, Royaume-Uni

11 juin – The O2 – Londres, Royaume-Uni

12 juin – The O2 – Londres, Royaume-Uni

14 juin – The SSE Hydro – Glasgow, Royaume-Uni

15 juin – Utilita Arena – Birmingham, Royaume-Uni

16 juin – The O2 – Londres, Royaume-Uni

18 juin – Ziggo Dome – Amsterdam, NL

19 juin – Festhalle – Francfort, DE

21 juin – Lanxess Arena – Cologne, DE

22 juin – Accor Arena – Paris, FR

28 juin – Sportpaleis – Anvers, BE

30 juin – Mercedes-Benz Arena – Berlin, DE

2 juillet – Hallenstadion – Zurich, CH