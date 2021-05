Billie Eilish aura une cassette au Festival Tribeca – El Sol de México

Le film Ils nous tuent, produit par la jeune chanteuse Billie Eilish, qui explore l’impact disproportionné des maladies chroniques sur les communautés afro-américaines aux États-Unis, fait partie des productions qui seront disponibles sur le nouveau portail internet Tribeca. à la maison, qui comprendra 35 nouveaux films, s’ajoutant à la programmation de 66 films annoncés en avril.

Sur les 35 nouveautés de l’échantillon, qui se dérouleront du 9 au 20 juin prochain, 24 sont des longs métrages et 11 sont des courts métrages, mais ils ne seront disponibles qu’en ligne pour le public américain.

«Tribeca à la maison nous permet d’apporter le cœur de notre festival à encore plus de communautés dans notre pays», a déclaré la cofondatrice du spectacle Jane Rosenthal, qui a rejoint en 2001 l’acteur Robert De Niro pour organiser ce spectacle dans le but de relancer les activités culturelles. à Manhattan après l’attaque du 11 septembre.

“Bien que nous soyons ravis de nous rencontrer en personne cette année lors de nos projections en direct à travers New York, les festivaliers et le public pourront accéder à une offre plus diversifiée que jamais”, a-t-il ajouté.

Parmi les films, Mission Joy, un documentaire qui montre l’amitié qui unit le Dalaï Lama et l’archevêque sud-africain Desmond Tutu, et Primera, qui raconte l’histoire qui s’est déroulée au Chili depuis octobre 2019, lorsque 10 millions de Chiliens sont descendus dans la rue. exigeant une nouvelle constitution, et se concentre sur deux parents qui se sont démarqués dans ce mouvement et sont progressivement devenus des militants importants.

Tribeca a également ajouté The Perfect David, un film d’Argentine et d’Uruguay réalisé par Felipe Gómez Aparicio qui célèbre sa première mondiale en ligne au concours et qui explore la dynamique toxique entre un adolescent qui s’entraîne compulsivement pour devenir un bodybuilder et sa mère dominante. artiste bien connu.