Billie Eilish avoue qu’elle a perdu plus de 100 000 abonnés juste à cause de son buste

« Retournons la situation et renforçons-nous là-dessus », a-t-il poursuivi. “Montre ton corps et montre ta peau —Ou pas—, ce ne doit enlever aucun respect», a-t-il déclaré à cette occasion et il le réaffirme aujourd’hui sur sa nouvelle couverture avec ELLE US. Une autre preuve de la façon dont Billie se sent plus confiante et heureuse dans sa propre peau est son look au MET Gala.

La chanteuse de 18 ans est apparue dans une robe en tulle de coupe princesse, alors que ses fans – et le monde entier – n’avaient jamais imaginé la voir. Billie s’est inspirée de Marilyn Monroe pour sa robe dessinée par Oscar de la Renta, pour être précis, dans la robe que la grande actrice portait aux Oscars en 1951. Ce look de princesse, croyez-le ou non, c’était un rêve devenu réalité pour EilishBon, il a toujours voulu porter quelque chose comme ça mais encore une fois, son insécurité ne le lui permettait pas.

NEW YORK, NEW YORK – 13 SEPTEMBRE : Billie Eilish assiste au gala du Met 2021 célébrant en Amérique : un lexique de la mode au Metropolitan Museum of Art le 13 septembre 2021 à New York. (Photo de Dimitrios Kambouris / . pour The Met Museum / Vogue) (.)

“J’ai l’impression d’avoir beaucoup grandi ces dernières années et ma confiance s’est renforcée. J’ai toujours voulu faire ça, j’avais juste peur et je ne me sentais pas à l’aise dans ma peau et j’ai l’impression de l’être enfin”, a-t-elle déclaré dans l’interview sur le tapis du Met.