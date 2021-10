Billie Eilish avoue qu’elle n’a pas suivi le protocole lorsqu’elle a rencontré la famille royale

La chanteuse a déclaré que la liste qu’ils lui ont donnée n’était pas mémorisée et que bien sûr, il ne faisait pas attention aux règles qu’il devait suivre. « Mais j’ai essayé. Je l’avais prévu, mais ils étaient très normaux », a-t-il déclaré.

Il a expliqué qu’ils ne lui faisaient pas peur de leur parler et qu’au lieu de cela, Ils lui ont posé divers compliments et questions. « Ils étaient très gentils, drôles et doux. Je ne sais pas, je ne peux pas me plaindre. C’était incroyable », a ajouté le chanteur à propos du duc et de la duchesse de Cambridge.

LONDRES, ANGLETERRE – 28 SEPTEMBRE : Catherine, la duchesse de Cambridge, Finneas et Billie Eilish assistent à la première mondiale de « NO TIME TO DIE » au Royal Albert Hall le 28 septembre 2021 à Londres, en Angleterre. (Photo de Tim P. Whitby / . pour EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer Studios et Universal Pictures) (.)