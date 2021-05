Billie Eilish confirmée comme coprésidente du gala du Met 2021

Billie Eilish a été annoncée comme l’une des quatre coprésidentes du gala du Met 2021, sur le thème “ En Amérique: un lexique de la mode ”.

Eilish entre dans l’histoire en tant que plus jeune coprésidente de l’événement de mode emblématique, à seulement 19 ans. L’événement sera également coprésidé par l’acteur Timothée Chalamet, la poète Amanda Gorman et la star du tennis Naomi Osaka. Les quatre coanimateurs seront rejoints par les présidents d’honneur Tom Ford, Anna Wintour et Adam Mosseri.

Le gala du Met 2021 aura lieu le lundi 13 septembre, avec un code vestimentaire de “ l’indépendance américaine ”, marquant le premier d’un événement en deux parties. La deuxième partie, sur le thème “ En Amérique: une anthologie de la mode ”, aura lieu en 2022.

Vogue a annoncé les quatre co-hôtes hier, le 3 mai, en faisant une déclaration avec le raisonnement derrière chaque choix.

«Chacun des quatre coanimateurs du Met incarne le facteur déterminant du style américain: l’individualisme», lit-on dans le communiqué. «Ils peuvent aborder le concept différemment, mais leur passion commune de s’exprimer à travers les vêtements se rattache au thème de l’exposition. Chalamet, Eilish, Osaka et Gorman ont tous développé un langage visuel distinct pour leurs personnages publics, un langage qui s’inspire de l’héritage de la mode iconique made in USA.

Plus tôt cette semaine, Eilish est apparue sur la couverture du Vogue britannique, parlant à la publication de sa renommée en termes très francs.

«Il y a tous ces gens qui sont incroyablement vulnérables et qui feraient honnêtement tout ce que vous dites», a-t-elle déclaré. «C’est un sentiment fou. Personne ne devrait avoir le pouvoir qui nous est donné.

La semaine dernière a vu Eilish sort un nouveau single dépouillé, «Your Power», parallèlement à l’annonce de son nouvel album très attendu Happier Than Ever. Dans son interview avec le Vogue britannique, Eilish a déclaré à propos de «Your Power»: «C’est une lettre ouverte aux personnes qui en profitent, principalement des hommes.»

«J’aimerais que les gens m’écoutent. Et pas seulement essayer de comprendre de qui je parle, car il ne s’agit pas de ça », a déclaré Eilish.

«Il ne s’agit vraiment pas du tout d’une seule personne. Vous pourriez penser: «C’est parce qu’elle est dans l’industrie de la musique» – non, mec. Il y en a partout.”

L’album, la suite des 2019 Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?, devrait sortir le vendredi 30 juillet, Eilish le décrivant comme «(sa) chose préférée (elle) jamais créée».

Happier Than Ever peut être précommandé ici.