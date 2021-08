Billie Eilish Cover I’m In The Mood For Love For BBC 1 Live Lounge

Billie Eilish a repris la version 1955 de Julie London du classique du jazz “I’m In The Mood For Love” lors de son apparition sur le Live Lounge de BBC Radio 1 cette semaine.

Eilish a été rejointe par son frère Finneas à la guitare acoustique pour le rendu dépouillé et doux du morceau. Vous pouvez voir leurs performances ci-dessous.

« I’m In The Mood For Love » a été publié pour la première fois en 1935 et popularisé par Frances Langford. Elle a depuis été reprise par des dizaines d’artistes, la version londonienne étant parmi les plus populaires.

Finneas a également accompagné Eilish à la guitare pour les versions live de “I Didn’t Change My Number”, “NDA” et “Getting Older”, de son récent album Happier Than Ever. Vous pouvez voir “Je n’ai pas changé mon numéro” ci-dessous.

Plus heureux que jamais arrivé la semaine dernière. Les réponses typiques du NME ont déclaré qu’en “s’attaquant à la célébrité et à la misogynie avec le glamour hollywoodien d’antan, la star a répété le succès de ses débuts stellaires – sans répéter aucun de ses tours”.

Il a été rapporté plus tôt dans la semaine que l’album se vendait mieux que le reste des 10 meilleurs albums du Royaume-Uni combinés. L’Official Charts Company a confirmé lundi que Happier Than Ever est en tête en termes de course pour l’album numéro un au Royaume-Uni cette semaine, avec le disque actuellement l’album le plus téléchargé de la semaine jusqu’à présent.

We’re All Alone In This Together de Dave devrait tomber au deuxième rang après avoir décroché la première place la semaine dernière, l’album de l’artiste londonien était toujours le plus diffusé au Royaume-Uni le week-end dernier.

Plus tôt dans la journée, un nouveau teaser a été révélé pour le prochain film de concert Disney + d’Eilish Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles avec une représentation animée de la chanteuse “à la Disney”.

Eilish avait initialement annoncé le film en juillet. Il s’agira de la deuxième sortie d’Eilish sur les services de streaming cette année, après la sortie en février de son documentaire The World’s A Little Blurry sur Apple TV+.

