Billie Eilish dans la nouvelle version de “Cauchemar avant Noël”

Billie Eilish a rejoint le casting de l’expérience de concert live-to-film de Disney de The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. La pop star de 19 ans devrait interpréter “Sally’s Song” dans le spectacle, qui contiendra un orchestre complet dirigé par le célèbre chef d’orchestre John Mauceri, Danny Elfman, le compositeur et acteur original du film de 1993, annoncé.

Elfman, qui reprendra son rôle de Jack Skellington, King of the Pumpkin Patch, a partagé la nouvelle sur Instagram ce week-end, annonçant que le chanteur “Happier Than Ever” “rejoindra le gang du cauchemar pour chanter Sally pour notre prochain Nightmare Before Spectacles de Noël.” Dans une déclaration séparée partagée avec Billboard, Elfman a ajouté: “Je suis absolument ravi que Billie rejoigne l’équipe de cauchemar! Ce sera un vrai régal (pas un tour)!” Eilish n’a pas encore abordé son nouveau rôle et plus de détails n’ont pas encore été fournis.

L’événement de deux nuits aura lieu au Banc Of California Stadium de Los Angeles les 29 et 31 octobre. En plus d’Eilish et Elfman, l’expérience de concert live-to-film mettra également en vedette Weird Al” Yankovic, qui chanter le rôle de Lock dans “Kidnap the Sandy Claws”, et Ken Page, qui reprendra son rôle d’Oogie Boogie. Les fans du film de 1993, qui a vu à l’origine Catherine O’Hara exprimer le rôle de Sally, peuvent désormais acheter des billets pour l’événement via Ticketmaster et vont de 39,50 $ à 179,50 $. Selon Billboard, les participants sont encouragés « à se déguiser – et à suivre les consignes de sécurité COVID-19 – car un trick-o-treat et un concours de costumes voté par les fans auront lieu sur place.”

La nouvelle du casting d’Eilish dans l’émission survient au milieu d’une période déjà excitante pour la jeune pop star, qui a été annoncée lundi comme la tête d’affiche du festival de Glastonbury 2022. Le crédit verra Eilish entrer dans l’histoire en tant que plus jeune tête d’affiche du festival de Glastonbury. En partageant la nouvelle sur les réseaux sociaux, les organisateurs de l’événement ont déclaré : « nous sommes très heureux de confirmer que [Billie Eilish] sera la tête d’affiche de la Pyramid Stage le vendredi soir à Glastonbury 2022, pour devenir la plus jeune tête d’affiche solo du Festival. Ce sera sa première performance en tête d’affiche d’un festival britannique. » Le festival se déroulera du 22 au 26 juin. Eilish, qui est apparue pour la première fois à Glastonbury en 2019, a récemment sorti son deuxième album studio Happier Than Ever en juillet.