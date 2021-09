Billie Eilish dévoile des baskets Air Jordan emblématiques végétaliennes

Billie Eilish a lancé ses propres baskets véganes Nike Air Jordan. Elle a laissé tomber un aperçu des deux styles – l’un vert citron, l’autre beige neutre –sur Instagram. Les deux styles sont « 100 % végétaliens avec plus de 20 % de matériaux recyclés».

Eilish a écrit: “Je suis tellement excité de partager enfin mes deux silhouettes Air Jordan avec vous !! J’ai toujours aimé @ jumpman23 et ce fut une expérience incroyable et surréaliste de les créer, en particulier de manière durable (100 % végétalien avec plus de 20 % de matériaux recyclés). les deux lancent le 27/09 sur store.billieeilish.com et le 30/09 sur l’application Nike SNKRS ! et vous pouvez maintenant aller derrière les conceptions sur SNKRS pour en savoir plus !! heheeee.”

Plus tôt dans la journée, Billie Eilish et le meilleur jeu de rythme musical VR Beat Saber ont annoncé le Beat Saber Billie Eilish Music Pack.

Désormais disponible sur les plateformes Oculus Quest 2 et Rift, ce pack contiendra 10 des plus grands succès de Billie, avec des chansons de son dernier album, Plus heureux que jamais, et son premier album WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? Il sera disponible pour 12,99 $ (ou 1,99 $ par chanson individuelle), le Music Pack offre aux fans de Billie une nouvelle avenue immersive pour expérimenter et frapper toutes les notes de leurs chansons préférées.

Eilish a également été nommé « 100 liste des personnes les plus influentes » de TIME. Megan Thee Stallion a été chargée d’écrire l’introduction de Pioneer Billie Eilish. Elle a écrit : « Billie Eilish est une âme unique, avec une voix, un style et une attitude qui lui sont propres. J’ai rencontré Billie pour la première fois aux Grammys cette année. Elle avait déjà atteint la célébrité mondiale, ce qui pourrait donner des airs à certaines personnes, mais pas à Billie. Elle était si réelle et décontractée, même si sa personnalité est si grande. C’est un esprit rare qui parle avec son cœur sans prétention. Je savais que j’avais trouvé une âme sœur cette nuit-là. Celui qui est fort, mais toujours en train d’apprendre et de grandir. Une femme qui se défend et défend les femmes partout dans le monde.

