Billie Eilish dit adieu aux cheveux blonds et les teint dans cette nouvelle couleur

Eilish montre son nouveau look et les commentaires ne se sont pas fait attendre. Même Olivia Rodrigo a commenté : « omg » et les fans applaudissent également cette couleur chez Billie.

Dans le passé, Billie a dit qu’enlever ses cheveux verts était vraiment libérateur. « Je ne pouvais aller nulle part avec ces cheveux parce qu’il était tellement évident que c’était moi. je voulais l’anonymat » a-t-il déclaré dans une interview avec ELLE Magazine. » Je suis allé dans un parc avec un ami et j’ai dit : « Non, je ne peux pas enlever ma capuche ! » J’étais terrifié par les paparazzi et ces harceleurs que j’ai eus. Mais mon ami m’a dit : » Ne t’inquiète pas : tu vas bien. Il ne va rien se passer. » J’ai enlevé ma capuche et je me suis sentie comme une nouvelle personne. «

« Je n’avais pas l’objectif de ‘Cela fera que tout le monde pensera de moi différemment.’ J’ai eu des cheveux de différentes couleurs et vibrations pour tout ce que j’ai fait. Je voulais que cet album ait quelque chose qui lui soit propre », a-t-il poursuivi dans l’interview. L’autre jour, j’ai posté une vidéo où j’avais les cheveux verts et j’ai vu des gens dire : « Cette Billie me manque, la Billie aux cheveux verts ». Je suis toujours la même personne. Je ne suis pas seulement des Barbies différentes avec des têtes différentes », a-t-il déclaré.