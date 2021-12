Billie Eilish dit au revoir à la blonde Changez de look !

Le célèbre chanteur Billie Eilish a assez surpris ses millions de followers, car elle a encore changé de look et a dit adieu au blond, une couleur qui a sans aucun doute réussi à faire tomber amoureux un grand nombre de personnes.

Billie Eilish est récemment revenue à sa couleur naturelle de cheveux noirs dans une publication surprise sur Instagram.

Sans aucun doute, Billie Eilish a surpris le monde lorsqu’elle a décidé de changer son iconique Cheveu noir aux pointes vertes pour un blond platine qui a laissé des millions de bouches ouvertes, mais dont le moment est venu de se dire au revoir.

Dans un nouveau post sur son compte Instagram officiel, la star de la musique a dévoilé son nouveau look : les cheveux. noir et court.

C’est probablement le plus court qu’elle ait eu depuis des années et cela inaugure une nouvelle ère pour la jeune femme.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a près d’un an, Billie Eilish a surpris ses fans avec son nouveau look, une blonde de style hollywoodien qui a beaucoup fait parler, mais qui a vraiment défini l’ère « Happier Than Ever » de la chanteuse primée. Grammy.

D’abord avec une histoire sur le compte Instagram officiel de Billie Eilish, la chanteuse a écrit un « devinez quoi » accompagné d’une photo en gros plan de son front et de sa fine frange noire, dont le vrai look a été donné dans un post sur son fil d’actualité.

Je t’ai manqué ? », a écrit Billie dans la publication Instagram pour ses 96,8 millions d’abonnés sur la plate-forme sociale.

Ainsi, environ 150 000 de ses fans ont laissé des commentaires flatteurs sur son nouveau style.

La vérité est que son passage du noir au blond a été très drastique pour certains de ses abonnés, ce qui lui a même fait perdre quelques millions d’abonnés sur Instagram. Cependant, la plus jeune lauréate d’un Grammy a vivement réagi à ces réactions.

En fait, au mois de décembre 2020, Billie Eilish a répondu aux haters qui critiquaient ses cheveux verts, mais le changement de style vers quelque chose de plus traditionnel comme le blond n’a pas aidé à diminuer les critiques, alors elle a de nouveau répondu aux « haters ».

Ce que je prêche depuis que j’ai commencé, c’est de porter ce que vous voulez, de vous habiller comme vous voulez, d’agir comme vous voulez, de parler comme vous voulez, d’être ce que vous voulez. C’est tout ce que j’ai dit. C’est juste être ouvert à de nouvelles choses et ne pas laisser les gens tout gâcher », a déclaré Billie Eilish.