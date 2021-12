Billie Eilish dit que regarder du porno depuis l’âge de 11 ans « a détruit son cerveau »

Billie Eilish sur la loi anti-avortement : « Mon putain de choix » 1:02

(CNN/.) –– La gagnante de plusieurs Grammy Awards, Billie Eilish, a parlé de sa dépendance à la pornographie depuis l’âge de 11 ans et de la façon dont cela lui a donné des cauchemars. Aussi, la façon dont il l’a blessée quand il a commencé à sortir avec d’autres personnes.

Eilish, qui aura 20 ans ce samedi, a pris la parole lundi dans l’émission de radio « The Howard Stern Show » de Sirius XM.

« Je pense que le porno est une honte. J’avais l’habitude de regarder beaucoup de porno, pour être honnête. J’ai commencé à regarder du porno quand j’avais 11 ans », a déclaré le chanteur de « Bad Guy ». Elle a ajouté que cette pratique l’a aidée à se sentir comme si elle était quelqu’un de cool et « l’un des gars ».

« Je pense que cela a vraiment détruit mon cerveau. Et je me sens incroyablement dévastée d’avoir été exposée à autant de pornographie », a-t-elle ajouté. Il a également déclaré qu’il souffrait de cauchemars parce que certains des contenus qu’il a vus étaient très violents et abusifs.

Eilish, qui a fait ses études à domicile à Los Angeles et a remporté sept Grammy Awards, est connue pour ses paroles souvent sombres.

La ballade « Male Fantasy » de son deuxième album « Happier Than Ever » parle d’être seule à la maison et d’être distraite par la pornographie tout en se remémorant une relation brisée.

Eilish a déclaré qu’elle était maintenant en colère contre elle-même pour avoir pensé que regarder de la pornographie était acceptable.

« Les premières fois que, vous savez, j’ai eu des relations sexuelles, je ne disais pas non à des choses qui n’étaient pas bonnes. C’était parce que je pensais que c’était ce qui était censé m’attirer », a-t-elle expliqué.

Eilish a commencé sa carrière en portant des vêtements amples pour empêcher les gens de commenter son corps. Il est également la plus jeune personne de l’histoire à remporter les quatre meilleurs Grammys la même année, remportant les statuettes Nouvel artiste, album, enregistrement et chanson de l’année 2020 à l’âge de 18 ans.

La chanteuse a également mentionné que sa renommée l’empêchait de sortir avec des rendez-vous. « C’est vraiment difficile de rencontrer des gens quand, vous savez, les gens sont terrifiés par vous ou pensent que vous n’êtes pas dans leur ligue », a déclaré Billie Eilish à Stern.

L’artiste a également révélé avoir souffert d’un cas grave de covid-19 durant l’été, qui aurait pu mourir si elle n’avait pas été vaccinée.

Elle a dit à Stern qu’elle avait été testée positive en août et qu’elle avait été malade pendant près de deux mois.

« Je ne suis pas mort et je n’allais pas mourir. Mais cela n’enlève rien à la misère que c’était. Je veux dire que c’était terrible », a-t-il déclaré.

Cependant, les choses auraient pu être bien pires s’il n’avait pas reçu le vaccin. « Je veux qu’il soit clair que c’est à cause du vaccin que je vais bien. Je pense que s’ils ne m’avaient pas vacciné, j’aurais aimé mourir parce que j’étais très malade. »