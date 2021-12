Billie Eilish dit qu’elle a commencé à regarder du porno à 11 ans, l’appelle « Disgrace »

Lire du contenu vidéo

Le spectacle Howard Stern/SiriusXM

Billie Eilish dit qu’elle a consommé tellement de porno quand elle était enfant, cela lui a donné des cauchemars … et les effets mentaux de la dépendance l’ont maintenant blessée dans sa vie amoureuse d’adulte.

La chanteuse de 19 ans a dévoilé lundi le « The Howard Stern Show » de SiriusXM, partageant son expérience avec le porno violent et son impact sur sa vie, « Je pense que cela a vraiment détruit mon cerveau et je me sens incroyablement dévasté d’avoir été exposé à tant de porno”

Billie déteste clairement ça maintenant, « Je pense que le porno est une honte. J’avais l’habitude de regarder beaucoup de porno, pour être honnête. J’ai commencé à regarder du porno quand j’avais 11 ans. »

Elle dit que regarder du porno « abusif » lui a non seulement causé des problèmes dans la chambre une fois qu’elle a commencé à avoir des relations sexuelles … mais elle pense également que le regarder lui a causé une paralysie du sommeil et des cauchemars.

Elle dit maintenant qu’elle est en colère que le porno soit aimé et en colère contre elle-même pour avoir pensé que tout allait bien … « Les premières fois que j’ai eu des relations sexuelles, je ne disais pas non à des choses qui n’étaient pas bonnes. C’était parce que Je pensais que c’était ce qui m’attirait.

En ce qui concerne sa vie amoureuse, elle dit que cela a été difficile d’être une célébrité et de trouver l’amour. Dire que les gens sont « terrifiés par vous ou pensent que vous n’êtes pas dans leur ligue ».

Lire du contenu vidéo

Le spectacle Howard Stern/SiriusXM

Alors qu’elle admet avoir pensé l’année dernière qu’elle serait célibataire pour le reste de sa vie, elle dit qu’elle a surmonté cette pensée assez rapidement.

Bien que la jeune femme de 19 ans ait peut-être eu des problèmes avec sa vie amoureuse, sa carrière musicale a connu une assez bonne année.

Le week-end dernier, elle a accueilli ‘SNL’ pour la première fois, et l’été dernier, son album « Happier Than Ever » a dominé les charts Billboard pendant des semaines.