Billie Eilish donne une performance obsédante

Elle est de retour! Billie Eilish est revenu sur la scène des Grammys le dimanche 14 mars pour une performance époustouflante, un an après avoir remporté gros en février 2020.

La chanteuse de «Lovely», 19 ans, nominée pour cinq prix, a interprété «Everything I Wanted» aux Grammy Awards 2021 aux côtés de son frère, Finneas O’Connell.

Originaire de Californie, qui a remporté le prix de la meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour «No Time to Die», a chanté du haut d’une voiture délabrée pendant que son frère, 23 ans, jouait du piano derrière elle.

L’interprétation obsédante d’Eilish de sa chanson à succès est survenue un an après qu’elle soit devenue la plus jeune chanteuse à gagner gros aux Grammys à l’âge de 18 ans.

Le musicien «Par conséquent je suis» a remporté cinq trophées lors de la remise des prix 2020, dont l’album de l’année, le disque de l’année et le meilleur album vocal pop pour Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? Elle a également remporté la meilleure chanson de l’année pour «Bad Guy» et la meilleure nouvelle artiste.

« Pourquoi? Wow. … Oh, mon Dieu, tant d’autres chansons méritaient ça, je suis désolé. Salut. Merci beaucoup », a-t-elle déclaré après sa victoire pour la chanson de l’année. «Ce sont mes premiers Grammys. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait de toute ma vie. J’ai grandi en les regardant. Et voici mon frère, Finneas, et c’est mon meilleur ami.

Le Billie Eilish: Le monde est un peu flou La star du documentaire a ajouté: «J’ai l’impression de plaisanter beaucoup et je ne prends jamais rien au sérieux dans ce genre de choses, mais je veux vraiment dire que je suis très reconnaissante. Je veux seulement dire que je suis reconnaissant et très honoré d’être ici parmi vous tous. Je t’aime profondément. J’ai grandi en vous regardant tous.

Pendant le spectacle, Eilish est également montée sur scène, chantant «When the Party’s Over» alors que son frère, 23 ans, jouait du piano à côté d’elle.

Avant le grand soir, une source a déclaré en exclusivité Nous hebdomadaire qu’Eilish était dans «un bien meilleur endroit» qu’à ses débuts. «Il y avait des moments où elle ne voulait pas quitter la maison parce qu’elle ne pouvait pas sortir sans être reconnue», a déclaré l’initié en janvier 2020, soulignant que la chanteuse luttait contre la dépression.

La source a ajouté: «Elle en est venue à réaliser quel cadeau [her fame] est. Elle ne se plaindrait jamais d’avoir une base de fans aussi massive, aimante et dévouée.

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus en vogue sur le divertissement!