Billie Eilish en tête d’affiche de Coachella, Travis Scott presque certainement absent

Billie Eilish occupera une place de tête d’affiche à Coachella de cette année – faisant d’elle le deuxième sur trois noms – et un grand point d’interrogation pour Travis Scottle statut de avec le festival.

Une source bien informée nous dit qu’Eilish a signé comme l’un des grands noms de l’événement pour 2022. L’édition 2020 avait Franck Océan, Rage contre la machine et Travis Scott comme les trois têtes d’affiche avant qu’il ne soit annulé à cause du COVID-19.

Frank est maintenant engagé dans le festival de 2023, et Rage Against the Machine ne serait pas en tête d’affiche de l’édition de 2022 … ce qui a laissé 2 places vides avec Travis.

Le premier a été rempli par Swedish House Mafia, qui a annoncé son retour à la musique il y a quelques mois — et maintenant le deuxième sera Billie.

Bien sûr, il semble presque impossible que Travis monte sur la scène Coachella à Indio, en Californie, en avril… mais aucune annonce officielle n’a été faite de toute façon.