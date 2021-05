Billie Eilish est passée en pin-up vintage pour la couverture du Vogue britannique ⋆ .

3 mai 2021 / Publié par: Mieka

DERNIÈRES NOUVELLES! Une femme de 19 ans meurt des cheveux et pose en lingerie! Dans des circonstances normales, cette nouvelle n’intéresserait que Scott Disick, mais comme c’est le célèbre emo Billie Eilish que nous avons l’habitude de voir nager dans des sacs de pommes de terre (par Gucci), considérez Internet cassé. Billie couvre le numéro de juin de British Vogue et beaucoup de couvertures de lingerie vintage Billie.

Il y a quelques mois, Billie a dévoilé ses nouveaux cheveux blonds dans un post Instagram qui, selon Vogue, est depuis devenu le troisième poste le plus apprécié de tous les temps. Maintenant, elle s’est dévoilée comme précurseur du dévoilement d’un nouvel album, Happier Than Ever, qui sortira en juillet. Billie’s est un «look pin-up classique et à l’ancienne» inspiré par Betty Brosmer, Horstles clichés de beauté illusionnistes et les modèles en bas de Elmer Batters», Des références qui peuvent parfois arriver lorsque vous êtes scolarisé à la maison par des acteurs de Los Angeles. Voici le tournage de Billie.

Mes condoléances à tous les hommes effrayants qui attendaient probablement plus de tétons. Désolé les gars, elle ne sortira pas les mamelons avant son prochain album et ce ne sera probablement que des mamelons. Comme un sac de pommes de terre au-dessus de sa tête avec deux trous pour que les tétons ressortent. Et la blague sera sur vous parce qu’elle poussera en fait deux bébés carottes par les trous et rira jusqu’à la banque. Voici ce que Billie avait à dire à propos de son nouveau look.

Lorsque nous parlons pour la première fois, le tournage est imminent. Même si c’était entièrement son idée, Eilish est inquiète. «Je n’ai littéralement jamais rien fait dans ce domaine», dit-elle, laissant tomber sa mâchoire dans une horreur exagérée, mâchant du chewing-gum passant devant sa langue. Puis un sourire narquois: “Tu sais, en plus quand je suis seul et merde.” Une pop star adolescente qui montre tout pour télégraphier sa maturité n’a rien de nouveau. Mais Eilish a un point à faire valoir. Son nouveau look, plus un single de retour qui confronte les agresseurs qui exploitent des filles mineures, oblige le spectateur à prendre en compte ses bagages. «Ne faites pas de moi un modèle parce que vous êtes excitée par moi», dit-elle. Son corps «était la première raison de ma dépression quand j’étais plus jeune» – une situation qui s’est aggravée lorsqu’elle a arrêté de danser à 13 ans en raison d’une blessure. D’où les vêtements amples. Ensuite, la renommée a fait de cette image un point d’éclair. Elle sait que les corsets (parmi les vêtements les plus controversés de l’histoire de la mode) vont énerver les gens. Bien qu’Eilish ait voulu explorer leur beauté – les formes, laçage, le design – elle était également attirée par leur fonction restrictive d’origine. “Si je suis honnête avec vous, je déteste mon estomac, et c’est pourquoi.” Elle pense que c’est «superficiel», je ne suis pas d’accord. Il est déjà assez difficile pour quiconque de négocier le conflit entre le rejet intellectuel des normes de beauté patriarcales et la frustration personnelle câblée, encore moins lorsque vous êtes l’un des adolescents les plus scrutés au monde et que votre corps est, comme l’appelle Eilish, votre «insécurité la plus profonde» .

Si seulement nous, en tant que société, examinions les pop stars masculines avec la même vigueur, Justin Bieber, dont l’insécurité la plus profonde est d’être un garçon blanc médiocre, n’aurait peut-être pas eu le putain de courage de porter des dreadlocks en 2021.

Pic: Vogue britannique via Instagram