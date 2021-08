Billie Eilish est “plus heureuse que jamais” avec son deuxième album n°1 au Royaume-Uni

celui de Billie Eilish Plus heureux que jamais a aujourd’hui (6) fait ses débuts au n ° 1 au Royaume-Uni pour y devenir son deuxième album en tête des charts.

“Merci beaucoup à mes fans au Royaume-Uni”, a déclaré Eilish à OfficialCharts.com. “Cela signifie tellement pour moi que vous aimiez cet album comme moi. vous me manquez tellement et j’ai hâte de revenir au Royaume-Uni bientôt !!”

L’OCC rapporte que Happier Than Ever avait un décompte de la première semaine, au cours de la semaine des graphiques se terminant la nuit dernière, de 39 000 ventes de graphiques. Parmi ceux-ci, 61% provenaient de ventes physiques sur vinyle, CD et cassette, et 33% provenaient du streaming.

Cela fait sept ans qu’une artiste féminine internationale (c’est-à-dire non britannique) a atteint le numéro 1 sur le territoire avec ses deux premiers albums. Lana Del Rey l’a fait avec Born To Die, qui a atteint le sommet en février 2012, puis en juin 2014 avec Ultraviolence.

Happier Than Ever a vendu un total de 9 500 exemplaires en vinyle au cours de sa première semaine, ce qui signifie que seuls deux albums l’ont devancé dans ce millénaire en termes de ventes de vinyles la première semaine : Del Rey’s Chemtrails Over The Country Club (16 700 en mars ce année) et Kylie Minogue’s Disco (13 500 en novembre 2020).

Les débuts d’Eilish en 2019 Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? est soutenu par la nouvelle version, grimpant 47-36 sur le nouveau graphique, qui est son 123e sur le compte à rebours. Trois des quatre premières semaines de cet album étaient au n ° 1 et il a marqué 50 semaines dans le Top 10 et 117 dans le Top 40. Le record a eu un Top 40 ininterrompu au Royaume-Uni de près de 18 mois.

L’album n°1 de la semaine dernière au Royaume-Uni, We’re All Alone In This Together de Dave, tombe au n°2, tandis que L’Aigre d’Olivia Rodrigo détient au n ° 3. La thérapie d’Anne-Marie est en baisse de 2-4 et le posthume Prince L’album Welcome 2 America ?, initialement prévu pour une sortie en 2010, arrive au n°5.

