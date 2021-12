Billie Eilish est «plus heureuse que jamais» lors d’une performance chargée de «SNL»

Billie Eilish a joué un double rôle dans l’épisode du 12 décembre de Saturday Night Live, servant à la fois d’hôte et d’invité musical. Alors qu’Eilish tenait bon dans les moments comiques, la gagnante d’un Grammy a brillé lorsqu’elle est montée sur scène pour chanter.

Pour la première performance d’Eilish, la chanteuse a chanté son méga-hit « Happier Than Ever ». La performance a commencé d’une manière dépouillée et discrète, avant de monter d’un cran au fur et à mesure que la chanson montait en crescendo. La jeune femme de 19 ans a fait s’asseoir le public et prêter attention avec sa voix parfaite et a prouvé une fois de plus pourquoi elle est l’une des plus grandes stars de la pop.

suis-je retombé amoureux ? oui oui je l’ai fait #BillieOnSNL pic.twitter.com/FO5wqpB72l – B (@betsymariano_) 12 décembre 2021

Les fans sur Twitter adoraient le tour d’Eilish sur SNL, la louant pour chanter et sortir de sa zone de confort en tant qu’actrice. » Billie Eilish a tourné dans 2 tous les temps [SNL] performances musicales à travers ses 3 premières chansons qu’elle a faites », a tweeté un fan. « Un design de production incroyable mélangé avec sa voix sur ce soir et Bad Guy il y a quelques années! »

pic.twitter.com/MmDjhNAZRb – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 12 décembre 2021

« Elle fait vraiment rire la foule et moi. Cette merde va être tellement amusante qu’elle a l’air tellement heureuse et excitée que je suis tellement fière d’elle », a tweeté un autre fan d’Eilish.

SLAYYYYYY #BillieOnSNL pic.twitter.com/0EPJQkLpME – tessa メ𝟶 (@makkoneneilish) 12 décembre 2021

Eilish a connu une année énorme en 2021, sortant son deuxième album cet été. Intitulé Happier Than Ever, la jeune musicienne a semblé se transformer, révélant des cheveux blonds et laissant tomber ses vêtements amples pour une série d’interviews et d’apparitions très médiatisées. Elle a également joué dans un film musical sur Disney + à la même époque, donnant beaucoup de poids à cette apparence de SNL.

Belle #BillieOnSNL pic.twitter.com/9LI25oU7yc – Sam 🧣❄️🍁 (@blue_sey) 12 décembre 2021

Eilish était également l’une des quatre personnes choisies pour être coprésidentes du Met Gala aux côtés de Timothee Chalamet, Amanda Gorman et Naomi Osaka. Eilish est le plus jeune coprésident du Met Gala dans l’histoire de l’événement. En mai, lorsqu’il a été initialement annoncé qu’Eilish avait été choisi pour être coprésident, Vogue a publié une déclaration. La publication a expliqué qu’ils avaient choisi la chanteuse en raison de sa « volonté d’adopter une esthétique aussi innovante que sa musique a mis les marques émergentes sous les feux de la rampe et a remis en question les anciennes règles sur la façon dont une pop star doit s’habiller ».