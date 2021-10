Billie Eilish et BLACKPINK apparaissent dans la bande-annonce du spécial YouTube Dear Earth

Youtube a publié la bande-annonce de son prochain spécial original Dear Earth, avec des apparitions de BLACKPINK, Billie Eilish et plus encore.

Outre Rosé, le chanteur de «Bad Guy» et membre des BLACKPINK, la bande-annonce présente également des apparitions des musiciens Jaden Smith, Anitta et Lil Dicky. Le spécial comprendra également des dirigeants mondiaux, tels que l’ancien président américain Barack Obama et le PDG d’Alphabet Sundar Pichai. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

« Il est de notre responsabilité de lutter contre le changement climatique », a déclaré Eilish dans la bande-annonce, accompagnée d’images de la fonte des calottes glaciaires polaires. Pendant ce temps, BLACKPINK’s Rosé exhorte les jeunes d’aujourd’hui à « se rassembler », en disant que « nous devons travailler pour sauver la Terre ».

Prévu pour la première le 23 octobre, Dear Earth « inspirera et motivera le public à créer une existence meilleure et plus saine pour la planète grâce aux contributions d’un large éventail de leaders mondiaux, de créateurs, de célébrités et de musiciens », selon le responsable mondial de YouTube. contenu Susanne Daniels.

La spéciale YouTube Original a été annoncée pour la première fois lors de la tournée de presse Summer TCA 2021 jeudi 23 septembre, selon Billboard. Il devrait correspondre au format de la Dear Class Of 2020 de l’année dernière, avec des discours d’ouverture, des performances musicales et plus encore.

Également dans les nouvelles de Billie Eilish, la star a récemment ajouté d’autres dates à l’étape australienne et néo-zélandaise de sa tournée mondiale « Happier Than Ever », en raison d’une « demande écrasante ».

Eilish avait précédemment annoncé des dates à Auckland, Sydney, Brisbane, Melbourne et Perth pour septembre 2022, avec un spectacle par lieu. La semaine dernière, elle a ajouté un spectacle supplémentaire à chaque date.

Eilish a également précédemment révélé qu’elle s’associerait à l’organisation environnementale à but non lucratif REVERB pour rendre la tournée « climatique positive », ce qui, selon un communiqué, « [eliminate] significativement plus d’émissions que la tournée n’en crée ».

Ces spectacles ne sont que les derniers ajouts à la tournée mondiale d’Eilish annoncée plus tôt dans l’année, avec plus de 50 dates réparties entre le Royaume-Uni et les États-Unis tout au long du premier semestre 2022, dont six spectacles à l’O2 de Londres et une tête d’affiche à Glastonbury.

Écoutez le meilleur de Billie Eilish sur Apple Music et Spotify.