Billie Eilish et Finneas remportent le prix de la meilleure chanson originale aux Golden Globes 2022

Billie Eilish et Finneas ont remporté le prix de la meilleure chanson originale ce soir aux Golden Globe Awards 2022 non télévisés. Leur thème de James Bond « No Time to Die » a été nominé aux côtés de Beyoncé (« Be Alive » de King Richard), Lin-Manuel Miranda (« Dos Oruguitas » d’Encanto), Van Morrison (« Down to Joy » de Belfast), Carole King et Jennifer Hudson (« Ici, je suis » de Respect).

Hans Zimmer a remporté le prix de la meilleure musique originale pour son travail sur Dune. Jonny Greenwood de Radiohead (Power of the Dog), Alexandre Desplat (The French Dispatch), Germaine Franco (Encanto) et Alberto Iglesias (Parallel Mothers) ont également été nominés.

Lady Gaga a été nominée pour la meilleure performance d’une actrice dans un film dramatique pour son interprétation de Patrizia Reggiani dans House of Gucci, mais a perdu contre Nicole Kidman (Being the Ricardos). Alana Haim a également été nominée pour la meilleure actrice dans un film : comédie musicale ou comédie pour sa performance dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Le prix a été remporté par la star de West Side Story Rachel Zegler. West Side Story a également remporté le prix du meilleur film : comédie musicale ou comédie sur Licorice Pizza.

Les Golden Globes de cette année n’ont pas été télévisés ni diffusés en direct cette année après qu’un exposé de l’année dernière ait souligné le manque de membres noirs au sein de la Hollywood Foreign Press Association. NBC a refusé de diffuser la cérémonie de cette année et a déclaré que celle de l’année prochaine n’aurait lieu que si une « réforme significative » se produisait. La HFPA a tenté de répondre à ces préoccupations en ajoutant des membres noirs, un responsable de la diversité et un partenariat avec la NAACP.

