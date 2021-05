Billie Eilish et Miley Cyrus en tête d’affiche du festival de musique Austin City Limits

Austin City Limits Music Festival revient à pleine capacité cet automne pour célébrer son 20e anniversaire avec une programmation mettant en vedette Détroit de George, Billie Eilish, Stevie Nicks, Miley Cyrus, Rüfüs Du Sol, DaBaby, Erykah Badu, étalon Megan Thee, Doja Cat, Pumas noires et beaucoup plus.

ACL Fest 2021 offrira des performances musicales en direct sur huit scènes au Zilker Park, du 1er au 3 octobre et du 8 au 10 octobre. Les billets de trois jours ont été mis en vente aujourd’hui à 12 h (heure du Pacifique), bien que les laissez-passer de la première semaine soient déjà épuisés.

La programmation de cette année comprend des talents exceptionnels, notamment Modest Mouse, Phoebe Bridgers, Jack Harlow, Jon Pardi, Finneas, Chet Faker (premier week-end), Dermot Kennedy, Tierra Whack, Tanya Tucker (Weekend One), Omar Apollo, Trixie Mattel (Weekend Two) et bien d’autres. Des actes supplémentaires seront annoncés prochainement.

Plus de 20 Texans du pays ornent le projet de loi de cette année, dont George Strait, Erykah Badu, Megan Thee Stallion, Black Pumas, Saint Vincent (Weekend One), Marc Rebillet, Surfaces, Dayglow, Missio, Charley Crockett, Heartless Bastards (Weekend Two), Endormi au volant (Weekend One), Nané, Riders Against the Storm (Weekend Two), Mike Melinoe (Weekend 2) , Deezie Brown (Weekend One) et plus encore.

«La musique revient en force dans la capitale mondiale de la musique live», a déclaré le maire d’Austin, Steve Adler. «Le retour d’Austin City Limits en tant que festival en personne célèbre que nos efforts en tant que communauté pour se faire vacciner fonctionnent. La santé et la sécurité restent notre priorité absolue et nous travaillerons en étroite collaboration avec les organisateurs et Austin Public Health pour nous assurer que l’ACL Fest est conforme à nos normes de santé. Nous devons continuer à faire vacciner tout le monde et maintenir notre succès. »

«Austin City Limits 2021 est le résultat d’efforts de vaccination réussis et de plus d’un an de mesures de protection», a déclaré le Dr Mark Escott, autorité sanitaire provisoire du comté d’Austin-Travis. «Prendre la photo est notre chance de ramener les choses à la normale et nous envisageons que cela se produise avant octobre si nous maintenons le cap en tant que communauté. Merci à tous ceux qui ont fait leur part et ont pris le vaccin et à ACL qui utilisera sa large voix pour encourager la vaccination dans les mois précédant leur événement monumental.

Pour les forfaits de billets et plus d’informations, visitez le site Web officiel d’Austin City Limit.