Billie Eilish et Post Malone en tête d’affiche du festival Governors Ball 2021 – El Sol de México

Les artistes Billie Eilish, Post Malone et A $ AP Rocky seront les têtes d’affiche du festival New York The Governors Ball 2021, avec Megan Thee Stallion et J Balvin également programmés pour se produire lors de l’événement, ont annoncé mardi les organisateurs.

➡️ Oups, nous l’avons fait à nouveau! Le documentaire de Britney Spears suscite des critiques dans les médias

Le festival de musique qui a normalement lieu à la fin du printemps est prévu du 24 au 26 septembre, et les organisateurs espèrent que la vaccination généralisée permettra des spectacles en direct à l’échelle du festival.

“Alors que de plus en plus de New-Yorkais se font vacciner chaque jour, nous sommes fiers de soutenir les arts et la culture et d’accueillir le Governors Ball et sa fantastique programmation, qui comprend la princesse Nokia, A $ AP Rocky et King Princess de la ville de New York,” New York Le maire Bill de Blasio a déclaré dans un communiqué.

Les organisateurs ont déplacé le lieu de l’événement de trois jours, qui se déroule normalement sur Randall’s Island à New York, au complexe Citi Field dans l’arrondissement de Queens, qui est le stade de l’équipe de baseball des Mets et qui ces derniers mois a servi de site de vaccination de masse.

Selon une représentation vidéo publiée sur le site du festival, les scènes seront installées dans des parkings recouverts de gazon artificiel, à l’extérieur du stade de baseball.

L’organisation n’a pas fourni de détails sur la question de savoir si un test de vaccination ou un test de coronavirus négatif sera requis lors de l’admission, mais a déclaré qu’ils suivraient “toutes les directives étatiques et fédérales requises au moment de l’événement”.

L’annonce de l’alignement intervient un jour après que le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a annoncé l’assouplissement des restrictions à la pandémie à compter du 19 mai, avec le retour des opérations de métro de 24 heures à partir du 17 mai.

L’édition de l’année dernière du Governors Ball, qui réunissait Missy Elliot, Tame Impala, Stevie Nicks, Vampire Weekend et Solange, a dû être annulée en raison des effets de la pandémie.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

La propagation du coronavirus a porté un coup dévastateur à l’industrie de la musique live, y compris le circuit des festivals, qui est à la fois une plate-forme aux heures de grande écoute pour les meilleurs artistes et les artistes émergents, ainsi qu’un coup de pouce économique aux régions.