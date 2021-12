Billie Eilish et ses nouveaux cheveux se préparent pour un double devoir sur ‘SNL’ dans les dernières promotions

La gagnante d’un Grammy, Billie Eilish, joue un double rôle pour l’épisode de ce soir de Saturday Night Live en tant qu’animatrice et invitée musicale, et dans le dernier teaser, elle apparaît aux côtés de Kate McKinnon pour promouvoir l’épisode. Après qu’Eillish ait révélé que son 20e anniversaire approche, McKinnon dit qu’elle peut maintenant lui dire « le grand secret du monde qui se transmet de génération en génération ». Après que McKinnon ait murmuré le secret à l’oreille de la pop star, Eilish répond : « C’est horrible ! » McKinnon plaisante « Bienvenue dans le monde! »

McKinnon continue à devenir poétique sur le moment où elle a joué Jeff Sessions et Lindsay Graham dans le même sketch ainsi que sur la magie de la saison de Noël à New York. McKinnon a plaisanté en disant que la meilleure partie de la saison était le « nain de Noël norvégien espiègle » qui se faufile dans son appartement et attache les queues de ses chats ensemble.

Eilish a également montré ses nouveaux cheveux plus foncés qu’elle a fait ses débuts sur Instagram plus tôt ce mois-ci. La chanson « Bad Guy » a transformé ses mèches blondes platine en une couleur brune plus naturelle, qu’elle a montrée sur Instagram, écrivant simplement dans la légende: « Je me manque? »

Eilish avait déjà parlé à Vanity Fair en novembre de sa décision de changer ses cheveux noirs emblématiques avec des pointes vert fluo en quelque chose de plus naturel. La pop star a admis qu’avoir un look aussi extraverti la faisait se sentir trop visible en public, tandis que ses cheveux blonds lui permettaient d’avoir un peu plus de liberté.

« Auparavant, mon attitude était du genre : ‘Je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller ici, je ne peux pas aller là-bas' », a-t-elle expliqué. « Je n’ai pas pu aller dans un parc ou aller prendre un café, ça m’a fait flipper. Mais l’année dernière, je me suis ouvert à ça. » Maintenant qu’elle est moins ostentatoire avec ses cheveux, Eilish a déclaré qu’elle avait retrouvé un peu de sa vie normale. « Si je suis prudente et que je n’essaie pas d’être face à tout le monde, c’est cool… », a-t-elle déclaré. « Je n’avais pas l’habitude de pouvoir faire ça parce que ma fierté était trop grande. Je me disais: » Je ne veux être vu que si je me ressemble. » Donc je ne porterais jamais rien de normal. »

Le style a toujours été une partie importante de la vie d’Eilish, et sa nouvelle règle embrasse tout ce à quoi vous voulez ressembler. « Littéralement, la chose sur laquelle je prêche depuis que j’ai commencé, c’est de porter ce que vous voulez », a-t-elle expliqué. « Habille-toi comme tu veux. Agis comme tu veux. Parle comme tu veux. Sois comme tu veux. C’est tout ce que j’ai jamais dit. »

Eilish est devenue blonde pour la première fois en mars, peu de temps après qu’elle et Finneas se soient produites aux Grammys 2021. Ce n’était pas facile d’être aussi léger après des années avec les cheveux noirs, et la chanteuse a travaillé avec la coiffeuse Lissa Renn pendant six semaines pour achever la transformation.