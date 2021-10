Pour célébrer Halloween, le compositeur de film Danny Elfman a organisé un concert live-to-film de Nightmare Before Christmas à Los Angeles vendredi, enrôlant la gagnante d’un Grammy Billie Eilish pour chanter le rôle de Sally, qui a été exprimé par Catherin O’Hara dans le film de 1993. . Eilish est monté sur scène dans la robe patchwork signature de Sally tout en chantant « Sally’s Song ». Elle a également fait un duo de « Simply Meant To Be » avec Elfman, qui a également exprimé Jack Skellington dans le film.

Eilish a exprimé son enthousiasme pour l’événement sur Instagram, partageant une photo d’une affiche de l’événement avant le spectacle avec la légende « faire pipi dans mon pantalon, je suis tellement excitée ». Elle a également posté une capture d’écran de Sally après sa performance sous-titrée « mon cher Jack ».

L’événement de deux nuits aura lieu au Banc Of California Stadium de Los Angeles les 29 et 31 octobre. En plus d’Eilish et Elfman, l’expérience de concert live-to-film a également présenté Weird Al » Yankovic, qui chantera le rôle de Verrouillez « Kidnap the Sandy Claws » et Ken Page, qui reprendra son rôle d’Oogie Boogie.

La performance d’Eilish dans l’émission survient au milieu d’une période déjà excitante pour la jeune pop star, qui a été annoncée lundi comme la tête d’affiche du festival de Glastonbury 2022. Le crédit verra Eilish entrer dans l’histoire en tant que plus jeune tête d’affiche du festival de Glastonbury à seulement 19 ans. En partageant la nouvelle sur les réseaux sociaux, les organisateurs de l’événement ont déclaré : « nous sommes très heureux de confirmer que [Billie Eilish] sera la tête d’affiche de la Pyramid Stage le vendredi soir à Glastonbury 2022, pour devenir la plus jeune tête d’affiche solo du Festival. Ce sera sa première performance en tête d’affiche d’un festival britannique. » Le festival se déroulera du 22 au 26 juin. Eilish, qui est apparue pour la première fois à Glastonbury en 2019, a récemment sorti son deuxième album studio Happier Than Ever en juillet.