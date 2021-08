Billie Eilish fait face à une réaction violente pour la vidéo ‘Hi Israel’ ⋆ .

in

Billie Eilish oscille constamment entre être de gauche et être détesté par les gauchistes. Cette fois, elle fait face à des réactions négatives simplement pour avoir reconnu l’existence d’Israël.

La pop star américaine a récemment sorti un nouvel album et elle a créé une série de vidéos promotionnelles sur TikTok pour booster sa publicité dans les pays étrangers où l’album est vendu. Dans l’enregistrement, elle dit “Salut Israël, je suis tellement excitée que mon nouvel album, ‘Happier Than Ever’, soit maintenant sorti.”

C’est vrai, tout ce qu’il faut pour que les gauchistes antisémites pro-palestiniens passent en mode attaque, c’est qu’une célébrité reconnaisse Israël comme un pays souverain. Eilish a pris la parole à la Convention nationale démocrate, elle aurait donc dû deviner que ses fans ne seraient pas très amicaux avec le pays juif.

Les commentaires se sont accumulés sur un message la désignant comme sioniste :

Billie eilish être un sioniste n’est littéralement pas surprenant du tout — مؤيد 𓂆 🕊 (@levantinehabibi) 31 juillet 2021

@billieeilish sa “terre palestinienne occupée” pas Israël – 🇵🇸Ahmed Nour🇵🇸 (@yofavgoalkeeper) 31 juillet 2021

“Happier Than Ever” était l’un des albums les plus attendus de l’année malgré la controverse en juin à cause d’une insulte “anti-asiatique” qu’elle avait été surprise en train de prononcer dans une vidéo. Elle était une jeune adolescente au moment de l’enregistrement, mais peu de temps après sa découverte, elle a présenté des excuses par peur de la foule de la culture d’annulation.

Tous les commentaires n’étaient pas si négatifs, heureusement, il y a encore des personnes pleines de bon sens qui reconnaissent que la liberté de pensée existe toujours dans ce pays. Se plaindre littéralement de tout doit être fatiguant, peut-être qu’un jour, les gauchers dérangés donneront une pause à leurs doigts et quitteront Twitter pendant un certain temps.

Eilish a à peu près autant de colonne vertébrale qu’une méduse, ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’elle ne s’excuse pour cela aussi.