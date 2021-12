Billie Eilish fait ses débuts dans l’hébergement en direct du samedi soir

Billie Eilish est officiellement dans le club de Saturday Night Live les hôtes doivent également faire office d’acte musical de la nuit dans leur propre épisode. La chanteuse est apparue dans l’émission de fin de soirée ce week-end pour faire ses débuts en tant qu’animatrice et a terminé la soirée avec des performances de « Happier Than Ever » et « Male Fantasy ».

En 47 saisons, Saturday Night Live n’a jamais eu que 35 musiciens à la fois animateurs et invités musicaux dans le même épisode. Eilish rejoint Harry Styles, Nick Jonas, Paul Simon, Dolly Parton, Britney Spears et bien d’autres.

Les parents d’Eilish l’ont présentée pour la première chanson de la soirée, une performance fulgurante de « Happier Than Ever ». La scène a recréé l’espace de vie aéré du clip du morceau, partagé pour la première fois lors de la sortie du deuxième album du chanteur. Plus heureux que jamais. Au cours de la performance, les accessoires et les meubles sont dépouillés jusqu’à ce qu’Eilish dispose d’un espace plein d’espace vide pour vider l’émotion intense de la chanson.

Plus tard dans la nuit, Eilish s’est encore plus dépouillé avec une performance captivante de « Male Fantasy », recréant une fois de plus la vision du clip de la chanson. Elle apparaît sous un projecteur dans un décor ressemblant à une pièce sombre, avec juste un petit arbre et un tapis constituant le décor de la pièce et seulement deux fenêtres comme sources de lumière supplémentaires. Eilish s’est assise sur le sol avec son frère et collaborateur Finneas pour « Male Fantasy », s’imprégnant de la performance vocale stellaire accompagnée uniquement d’une guitare acoustique.

Alors que la scène de performance était réservée à Billie Eilish la chanteuse, la scène principale tout au long de la nuit était le terrain de jeu d’une artiste qui cultivait une grande partie de sa base de fans sur la base de sa personnalité et de son talent pour la comédie.

Dans son monologue d’ouverture, Eilish s’est moquée des spéculations qui entourent souvent ses choix de mode et sa préférence pour les vêtements amples et surdimensionnés. « Ce n’était pas seulement pour le confort ou le style pour le style. C’est difficile à dire pour moi », a-t-elle commencé. « La vraie raison pour laquelle je portais de gros vêtements surdimensionnés à l’époque, c’est que j’étais en fait deux enfants empilés l’un sur l’autre essayant de se faufiler dans un film classé R. »

Tout au long de la nuit, Eilish a essayé un certain nombre de personnages différents dans des sketchs sur Noël, TikTok, hip-hop et plus encore.

