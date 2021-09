Billie Eilish ‘Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles’: Comment regarder le nouveau concert spécial en ligne de n’importe où

Alors que sa récente tournée mondiale a peut-être été perturbée par la pandémie, la bonne nouvelle pour les fans de Billie Eilish qui n’ont pas pu la voir va se régaler en direct avec un somptueux concert spécial à diffuser sur Disney +.

Suivez notre guide ci-dessous pour savoir comment obtenir un flux Billie Eilish « Plus heureux que jamais : Une lettre d’amour à Los Angeles » et regardez le nouveau concert spécial en ligne sur Disney+, où que vous soyez dans le monde.

Réalisé par Robert Rodriguez et Patrick Osborne, le film voit Billie interpréter pour la première fois les seize chansons de son tout nouvel album Happier Than Ever dans un ordre séquentiel.

La performance, qui met également en vedette son frère FINNEAS, a été filmée dans l’un des lieux les plus emblématiques de Los Angeles : le Hollywood Bowl.

En plus de présenter le Los Angeles Children’s Chorus, le Los Angeles Philharmonic, les performances sont complétées par des segments animés qui promettent de faire voyager les fans dans la ville natale de Billie, Los Angeles.

En parlant du film, Eilish a déclaré: “Pouvoir présenter mon album de cette manière et le dédier à la ville que j’aime et dans laquelle j’ai grandi est tellement excitant pour moi. J’espère que vous l’aimerez.”

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux de “Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles” de Billie Eilish, peu importe où vous vous trouvez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Billie Eilish « Plus heureuse que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles » : où et quand ?

Ce concert cinématographique sera disponible sur Disney+ à partir du vendredi 3 septembre.

Comment diffuser Billie Eilish ‘Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles’

Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles de Billie Eilish est un Disney + Original et est donc exclusif au service de streaming.

Disney+ est désormais disponible en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, dans la plupart des pays d’Europe continentale et dans certaines parties de l’Asie et de l’Amérique latine.

Si vous vous trouvez dans un pays où Disney+ est disponible, rendez-vous simplement sur le site Web de Disney+ pour vous inscrire au service.

En plus de pouvoir regarder Billie Eilish ‘Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles’, un abonnement Disney + vous donne accès à tout Star Wars – y compris The Mandalorian, l’intégralité du canon de Marvel Comic Universe, l’énorme catalogue de films d’animation de Disney , ainsi que Fox et Pixar, le tout pour seulement 7,99 $ / 7,99 £ / 11,99 $ AU par mois.

Le service de streaming propose des applications pour iOS et Android (bien sûr) et est disponible pour regarder en ligne via les appareils de streaming Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One et Roku.

