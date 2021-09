Billie Eilish impressionne au MET Gala style Marilyn Monroe

in

L’une des personnes qui a le plus surpris lors de la Gala du MET 2021 a été la belle chanteuse Billie Eilish est une ode à Marilyn MonroeEh bien, avec une longue robe de couleur claire, je précise très clairement que tout ce qui la porte lui ira toujours bien.

La co-animatrice de la soirée, Billie Eilish, à partir du moment où elle a mis le pied dans l’événement, a surpris tout le monde en ressemblant à une vraie. star de cinéma d’or dans une robe Oscar de la Renta.

A cette occasion, il choisit de s’incarner dans le afficher La plus vénérée de toutes au gala MET : Marilyn Monroe, tout simplement magnifique.

Billie, coprésidente du gala avec d’autres célébrités de la génération Z telles que Timothée Chalamet, Naomi Osaka et Amanda Gorman, est arrivée sur le tapis rouge du MET Gala 2021 vêtue d’une robe Oscar de la Renta, inspirée de la robe en tulle que Monroe portait aux Oscars en 1951.

Notamment, le thème de la danse de cette année est In America: A Lexicon of Fashion, alors Eilish s’est tournée vers l’un des grands noms de la mode américaine pour créer son ode à une femme si profondément enracinée dans la culture américaine, comme les stars and stripes.

Billie avait prévu d’aller au MET Gala pour la première fois avant que la pandémie ne se produise », explique le directeur de style de BritishVogue.

Après plusieurs mois et essais, la chanteuse Billie Eilish a décroché sa tenue définitive pour le tapis rouge : une robe durable et ombrée qui est légère comme une plume malgré son volume dramatique.

Bien que Monroe reste une légende du cinéma près de 60 ans après sa perte, il n’a assisté qu’une seule fois aux Oscars, présentant la statuette du meilleur enregistrement sonore à Thomas T Moulton de All About Eve.

Pour l’occasion, la fille américaine par excellence a emprunté une robe noire à épaules dénudées au légendaire créateur Charles LeMaire du département costumes de la 20th Century Fox.

Billie et moi aimons les grands créateurs de costumes qui ont façonné l’histoire de la mode américaine, et le décolleté de la robe de Marilyn nous a définitivement inspirés.”

Il ne fait aucun doute que sa garde-robe a été l’une de celles qui ont suscité le plus de réactions, car elle a été montrée comme on ne l’aurait jamais imaginé auparavant.