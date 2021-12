Billie Eilish interprète « Male Fantasy » et « Happier than ever »

Billie Eilish a été l’invitée du dernier programme Saturday Night Live, où elle a joué en direct de son dernier album : Male Fantasy et Happier que jamais.

Billie Eilish a été la dernière guest star de la populaire émission américaine tardive Saturday Night Live. Comme toujours lorsqu’une personne célèbre agit en tant qu’hôte, il joue aux côtés de Jimmy Fallon et des autres collaborateurs de la série dans des sketches amusants.

Mais Billie a aussi profité de son passage sur SNL pour présenter deux de ses chansons en live. Le premier d’entre eux est celui qui donne son nom à son dernier album, Happier than ever, une performance présentée par les propres parents de l’artiste, Maggie et Patrick.

Sa mère est apparue avec un sweat-shirt noir avec le visage de sa fille et la phrase « Billie’s mother » écrite en dessous, quelque chose qui a rapidement commencé à être commenté sur Twitter louant le sens de l’humour de cette célèbre comédienne de doublage.

Son frère Finneas était également présent à la représentation, accompagnant Billie à la guitare sur un plateau comme un salon.

Parmi les croquis hilarants dans lesquels Eilish a joué pendant l’émission, nous l’avons vue faire de fausses publicités sur des hôtels ou des traditions de Noël, toutes avec des camées de son Finneas.

Il a également souligné la soi-disant « Annonce de Noël solitaire » dans laquelle l’artiste et une vieille femme psychotique ont échangé des messages écrits sur les fenêtres de leurs appartements ou une chanson amusante dans laquelle elle avait eu une curieuse rencontre avec le Père Noël. Il y a eu aussi la brève apparition de Miley Cyrus dans une scène sur les cartes de Noël.

De retour aux performances musicales, Billie a également joué avec Finneas Male Fantasy sur un plateau qui servait de pièce vide au crépuscule éclairée par la lumière qui entrait par les trous de certains stores.

Comme toujours, nous vous laissons le lien pour écouter cette superbe chanson :