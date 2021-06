Billie Eilish jouera dans le “Prime Day Show” d’Amazon avec HER et Kid Cudi – El Sol de México

La chanteuse américaine Billie Eilish présentera les chansons de son deuxième album tant attendu, “Happier Than Ever”, lors d’un concert numérique qu’Amazon diffusera dans le monde entier à partir du 17 juin.

HER et Kid Cudi partageront avec Eilish un événement musical organisé par le géant du e-commerce pour leur journée d’offres connue sous le nom de Prime Day, au cours de laquelle ils célèbrent l’anniversaire de l’entreprise.

Ce sera le premier contact avec le nouveau projet musical de l’artiste Angelina, qui sort le 30 juillet et prendra le relais de “When We All Fall Asleep Where Do We Go?”, Avec lequel il a remporté le Grammy pour l’album de l’anus.

Pour l’instant, la chanteuse a présenté “Your Power” et “Lost Cause”, deux chansons qui s’éloignent de l’électronique de ses débuts et optent pour des sons plus organiques.

A ce stade, Eilish a cultivé une esthétique rétro qui portera également son premier concert, inspiré du Paris de la fin du 19e siècle, comme le détaille un communiqué.

On attend beaucoup de connaître les étapes que franchira la jeune artiste, qui aux Grammy Awards 2020 est entrée dans l’histoire en remportant les quatre catégories les plus importantes de ces prix alors qu’elle n’avait que 18 ans : meilleur nouvel artiste, album de l’année, chanson de l’année et disque de l’année.

De son côté, HER, qui a remporté le prix de la meilleure chanson de l’année aux derniers Grammys pour “I Can’t Breathe”, présentera son nouvel album “Back of My Mind” avec un concert qui commémore le Dunbar Hotel, où Des personnalités de la musique afro-américaine telles que Duke Ellington et Billie Holiday ont joué.

Enfin, le rappeur Kid Cudi se produira aux côtés de l’International Space Orchestra, le premier orchestre au monde composé de scientifiques de l’espace du Ames Research Center de la NASA, du SETI Institute et de l’International Space University.