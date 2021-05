Billie Eilish laisse des vêtements amples et surprend avec un nouveau look | Vidéo

La chanteuse Billie Eilish, Une jeune de 19 ans surprise par sa nouvelle image en portant un corset et des sous-vêtements pour la couverture de Vogue. Selon le magazine, Eilish a voulu adopter une image classique d’une fille “pin-up”, bien qu’elle ait également voulu explorer la fonction originale et restrictive du corset. Dans l’interview, la chanteuse évoque ses insécurités avec son image, ce qui l’a amenée à porter des vêtements larges. Et il a précisé que si vous vous sentez bien avec ce que vous portez, cela a aussi l’air bien.