Billie Eilish, Lorde, Shawn Mendes et plus se produisent au Global Citizen Live

Le 2021 Citoyen du monde en direct global stream, présenté par l’organisation caritative anti-pauvreté du même nom, a été un grand succès. La série de concerts a diffusé en direct 24 heures de performances de certains des plus grands noms de la musique sur les scènes du monde entier.

Billie Eilish, Coldplay, Shawn Mendes, Alessia Cara, Lorde, Jon Batiste et des dizaines d’autres sont montés sur scène sur la grande pelouse de Central Park à New York.

Eilish a interprété un set complet aux côtés de son frère et proche collaborateur Finneas. Alors que le duo a l’habitude de confier ses performances à eux deux sur scène, ils ont utilisé Global Citizen comme une opportunité d’élargir leur cercle de collaboration en rejoignant le leader de Coldplay Chris Martin pour une performance du tube classique du groupe “Fix You”. Sur l’harmonie des trois musiciens, la foule s’est également jointe à eux, leur chantant chaque mot.

Plus tôt dans la nuit, Mendes a parcouru un certain nombre de ses plus grands succès, notamment “If I Can’t Have You”, “In My Blood”, “Treat You Better” et “There’s Nothing Hold Me Back”. Mendes a souvent joué au festival, ayant joué au même endroit à New York en 2018. Il a également sorti son nouveau single “Summer Of Love” pendant son set.

Lorde lui a apporté le soleil « Solar Power » d’un endroit séparé pendant la partie diurne du segment de New York.

Plus tard, Cara a secoué le parc avec des performances de “Stay” et “Scars To Your Beautiful”.

À Los Angeles, la foule du Greek Theatre a été honorée de la présence de l’icône de la musique Stevie Wonder en tête d’affiche. Le musicien a interprété trois chansons dont le tube “Superstition” pour lequel il a fait venir la star du R&B HER pour le rejoindre.

Plus tard, au théâtre, Demi Lovato est monté sur scène avec Adam Lambert pour interpréter “Mad World”, une reprise du morceau Tears For Fears. Lovato a également interprété son single émouvant “Anyone”.

Los Angeles a également reçu des performances de OneRepublic, The Lumineers, Ozuna, Migos, etc. Green Day a également joué, mais à partir d’un endroit séparé.

L’édition londonienne de Global Citizen Live a vu des performances de Nile Rodgers et Chic ainsi que Duran Duran et Kylie Minogue.

Ailleurs, BTS a offert une performance savamment exécutée de Séoul tandis que Keith Urban a joué de Las Vegas et Metallica de Louisville, Kentucky.

Regardez toutes les performances de Global Citizen ici.