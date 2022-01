Billie Eilish montre sa couleur de cheveux roux

Billie Eilish a été rousse pendant une semaine en novembre, mais jusqu’à présent, elle a gardé ce look pour elle toute seule. Eilish a posté une photo de retour sur son histoire Instagram ce week-end se montrant dans le fauteuil d’un coiffeur. Maintenant, les fans meurent d’envie d’avoir un meilleur aperçu de la version rousse de courte durée d’Eilish.

En l’honneur de la nouvelle année, Eilish a invité les fans à commenter avec n’importe quelle date aléatoire de 2021 et elle tirerait une photo de la mémoire de son téléphone à partir de ce jour-là pour y revenir. Lorsqu’un fan a posté la date du 22 novembre, il a atteint l’or, car c’était la date à laquelle Eilish est devenu rouge. Elle a écrit que c’était le jour où elle « a sorti la blonde et est devenue rouge pendant une semaine hehe ». Ses cheveux étaient quelque part entre auburn et roux, et balayés d’un côté dans un arrangement clairement inachevé.

Eilish n’a donné aucun autre aperçu de sa brève période rousse, décidant apparemment de garder cette phase pour elle-même. Son post suivant montrait le jour où elle est passée du rouge au brun – un look surprenant pour lequel les fans se sont déchaînés lorsqu’elle a fait ses débuts en décembre.

Billie Eilish révèle les cheveux roux qu’elle a eu pendant une semaine en novembre. pic.twitter.com/HcI4h9UfQg – Pop Crave (@PopCrave) 3 janvier 2022

Eilish et son parcours en matière de teinture capillaire ont été une présence constante dans la culture pop tout au long de 2021. L’auteur-compositeur-interprète de 20 ans a déjà bercé les cheveux noirs unis ou le vert néon excentrique, mais elle est devenue blonde platine pendant un certain temps cette année. Lorsqu’elle est passée à la brune début décembre, certains fans se sont demandé si c’était la couleur la plus proche qu’ils aient jamais vue de sa couleur de cheveux naturelle.

« Je veux du blond depuis un moment, je ne sais pas ce qui m’a pris », a expliqué Eilish en mai lors d’une interview sur The Ellen DeGeneres Show. « J’ai vu un montage de fans quand j’avais les cheveux verts, c’était moi avec la couleur des cheveux que j’avais, et ils ont édité des cheveux blonds sur moi et j’étais comme ‘Ah ! Tellement malade, je le veux !' »

Eilish a expliqué que son ancien look aux cheveux verts est devenu une limitation après un certain temps. Elle a déclaré à un intervieweur d’Elle : « Je ne pouvais aller nulle part avec ces cheveux parce que c’était manifestement moi. Je voulais l’anonymat… J’étais terrifiée par les paparazzi et ces harceleurs que j’ai eus. »

Eilish a sorti son deuxième album studio, Happier Than Ever en juillet, et ce fut le point culminant d’une grande année de sa carrière. Elle reçoit actuellement le buzz aux Oscars pour une éventuelle nomination pour la meilleure chanson originale.