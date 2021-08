Billie Eilish, musique country, 11 septembre ⋆ .

in

DIMANCHE

“Summer Under the Stars” continue avec un hommage à Ingrid Bergman qui inclut la beauté suédoise en face de Humphrey Bogart dans la romance classique de 1942 en temps de guerre « Casablanca. » 15h MTC

Une jeune pom-pom girl découvre bientôt qu’elle a peu de choses à se réjouir dans le nouveau thriller “Le mauvais capitaine de Cheer.” Avec Vivica A. Fox. 20h à vie

La série télé-réalité sur le thème des relations « Fiancé de 90 jours : l’autre voie » et “J’aime un garçon à maman” revenir avec de nouvelles saisons. 20h et 22h TLC

Quelle sorcière est laquelle ? Kristin Chenoweth et Idina Menzel de Broadway se réunissent pour “Méchants en concert” un hommage à la préquelle musicale primée par Tony de “Le Magicien d’Oz”. 21h KOCE

Les attentats terroristes du 11 septembre sont rappelés dans les docuseries en six parties « 9/11 : un jour en Amérique. » 21 h National Geographic ; également 21h et 21h53 du lundi au mardi, 21h le mercredi

LUNDI

Lucy Lawless revient sur l’affaire en “Ma vie est un meurtre.” La saison 2 du drame mystérieux verra des invités de visages célèbres comme “Star Trek’s” William Shatner et l’ancienne co-star de “Xena: Warrior Princess” de Lawless Renee O’Connor. À tout moment, Acorn TV

Une entremetteuse spécialisée dans le jumelage de criminels incarcérés avec des romantiques désespérés à l’extérieur exerce son métier dans les nouvelles docuseries “Prisonnier de l’amour.” À tout moment, Découverte+

Un artiste indigène de l’Amazonie péruvienne plonge dans sa culture ancestrale dans le documentaire « Le chant des papillons » sur un nouveau « POV ». 22h00 KOCE

MARDI

La « pod squad » : Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez incarnent un trio de Manhattanites/podcasters qui résolvent des mystères dans la nouvelle série comique « Seuls les meurtres dans le bâtiment.” À tout moment, Hulu

Le désencombrement se poursuivra jusqu’à ce que le moral s’améliore dans « La joie étincelante » la dernière série de téléréalité de l’organisatrice professionnelle Marie Kondo. À tout moment, Netflix

La rondelle s’arrête ici : Le nouveau documentaire « Untold : Crime et peines » raconte l’histoire sordide d’une équipe de hockey de ligue mineure qui est devenue tristement célèbre pour ses pratiques commerciales louches et sa brutalité sur la glace. À tout moment, Netflix

Les enfants maintenant adultes des premiers intervenants et d’autres qui ont péri dans les attaques contre les tours jumelles et le Pentagone partagent leurs histoires dans le nouveau documentaire “Génération 9/11.” 21h KOCE

“American Pie’s” Jason Biggs fait une apparition sur la première de la saison de « Visage de jeu de célébrités » avant de revenir animer le nouveau jeu télévisé “Jason Biggs” Espèces à votre porte. Coïncidence? Nous pensons que non ! 22h et 23h E!

MERCREDI

Qui a laissé sortir le Dug ? Le chien bavard de l’aventure animée de Pixar en 2009 « Up » occupe le devant de la scène dans la nouvelle série « Journées creusées ». À tout moment, Disney+

Ce n’est pas son premier rodéo : Dale Brisby, un éleveur de la vie réelle devenu star des médias sociaux, vous apprend « Comment être un cow-boy » dans cette nouvelle série non scénarisée. À tout moment, Netflix

Les docuséries “Point tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme » suit la ligne directrice de la montée d’Al-Qaïda aux attentats du 11 septembre et aux invasions américaines ultérieures de l’Afghanistan et de l’Irak. À tout moment, Netflix

Stand-up guy : on se souvient du comique légendaire Richard Pryor dans un nouvel épisode de la série de biographies de célébrités “Superstar.” 22h ABC

Vous chargez 16 tonnes et qu’obtenez-vous ? Vous êtes remplacé par un robot ou un programme informatique, comme détaillé dans le nouveau documentaire en trois parties « Avenir du travail ». 22h00 KOCE

Est-ce « chaud ici » ou est-ce juste moi ? Le rappeur de St. Louis Nelly se produit avec Kane Brown, Florida Georgia Line et d’autres stars du country dans un nouvel épisode de la série de concerts « Carrefour CMT ». 22h00 CMT

Les grands chefs doivent « Raid le frigo » pour transformer des ingrédients mystérieux en quelque chose de savoureux et digne d’une assiette dans cette nouvelle série de compétitions. 22 h Réseau alimentaire

JEUDI

La classe reprend ses cours dans une nouvelle saison de la comédie du campus « AP Bio. » Avec Glenn Howerton et Patton Oswalt. À tout moment, paon

L’ancienne idole des adolescents Victoria Justice est magnifique à mort – en mettant l’accent sur «mort» – dans la comédie fantastique de 2021 “L’au-delà de la fête.” À tout moment, Netflix

La nouvelle série animée sur le thème LGBT “Q-Force” est un peu comme la comédie d’espionnage “Archer”… si Archer et toute son équipe étaient gays. Avec les voix de Sean Hayes et Wanda Sykes. À tout moment, Netflix

Deux vloggers de voyage souhaitent avoir pris un séjour à la place dans le thriller de 2021 “Superhost.” À tout moment, frissonner

Il est un peu country, elle est un peu rock’n’roll : les jeunes mariés Blake Shelton et Gwen Stefani font partie des stars de la musique partageant une scène à Nashville dans un tout nouveau “CMA Summer Jam.” 20h ABC

Vous ne pouvez pas vous le permettre si vous devez demander dans de nouveaux épisodes de la série immobilière « Annonce à un million de dollars à Los Angeles. » 20h bravo

Les vampires ripostent dans une troisième saison de la parodie d’horreur “Ce que nous faisons dans l’ombre.” Avec Matt Berry. 22h et 22h30 FX

VENDREDI

Si la chaussure en verre convient : la pop star Camila Cabello est “Cendrillon” dans la comédie musicale 2021 basée sur le conte de fées classique. Avec Pierce Brosnan, Minnie Driver, Billy Porter et la susmentionnée Idina Menzel. À tout moment, Amazon Prime

La première famille de TikTok se diversifie dans la nouvelle série de téléréalité “Le spectacle D’Amelio.” À tout moment, Hulu

Le prodige de la pop Billie Eilish donne une performance piste par piste de son dernier album lors d’un concert au Hollywood Bowl dans le nouveau documentaire “Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles.” À tout moment, Disney+

Il était super flippant, ouais ! Le nouveau documentaire “Bitchin’: Le son et la fureur de Rick James” se souvient de la star du R&B controversée et intransigeante. 21 h Heure du spectacle

Prends le relais, voyagera : Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du légendaire Metropolitan Opera de New York, se profile sur un nouveau “Grandes performances.” 22h00 KOCE

SAMEDI

Tom Hanks incarne un ancien officier de l’armée confédérée chargé de guider une fille orpheline à travers le Texas jusqu’à ses proches survivants dans l’ouest de 2020 « Nouvelles du monde ». Paul Greengrass dirige. 20 h HBO

La guerre de toute une vie contre les pom-pom girls se poursuit avec le nouveau thriller « Bravo pour ta vie. » Avec Grace Patterson. 20h à vie

Jodie Foster incarne l’avocat de la défense d’un homme d’Afrique du Nord (“Le serpent” Tahar Rahim) détenu sans inculpation à Guantanamo Bay dans le drame factuel de 2021 « Le Mauritanien. » Avec Benedict Cumberbatch et Shailene Woodley. 20h00 Heure du spectacle

Un biologiste faisant des recherches sur le comportement d’un pygargue à tête blanche se connecte avec un guide de l’arrière-pays costaud dans le téléfilm en Alaska « Voyage de mon cœur ». Avec Rhiannon Fish. 21 h Hallmark Channel

