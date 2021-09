Billie Eilish ne comprend pas pourquoi elle a autant de fans

Pourtant, l’interprète de 19 ans est toujours étonnée de voir les passions qu’elle suscite au sein de sa base de fans, l’une des plus diverses et des plus étendues aujourd’hui.

La jeune femme ne semble pas encore avoir assimilé le poids de sa musique et de sa présence scénique dans un secteur professionnel et culturel aussi concurrentiel et encombré que la maison de disques, puisqu’elle se souvient encore comme si c’était hier de ces moments où elle était une adolescente inconnue. et avec leurs propres idoles à admirer.

Billie Eilish. (John Salangsang / BEI / Shutterstock / John Salangsang / BEI / Shutterstock)

“C’est très étrange pour moi d’avoir des fans, vraiment, et je pense que c’est parce que j’étais l’un d’entre eux et tout d’un coup les gens ont commencé à me regarder comme si j’étais sur un piédestal. Cela me semble toujours très étrange parce que je J’ai toujours l’impression que je suis un ‘personne’ », a expliqué l’artiste californienne alors qu’elle passait par le programme Drew Barrymore.

À de nombreuses reprises, l’artiste est submergée par les démonstrations d’affection passionnées de ses fans, entre autres parce qu’elle sent qu’elle n’est pas différente de ses disciples et qu’il n’y a pas de raisons objectives qui l’invitent à être adorée à ces niveaux.