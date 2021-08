Billie Eilish : nouvelle première ! – Actualités musicales

Aujourd’hui, nous vous proposons cette merveilleuse première qui vous donnera plus de pouvoir que jamais auparavant… Êtes-vous prêt ? Nous vous présentons le nouveau single de Billie Eilish intitulé “Happier Than Ever” !!

Il s’avère que Billie Eilish a créé le 30 juillet son nouveau single intitulé “Happier than Ever”, une chanson qui va nous atteindre tous.

Et pensez-y, combien de fois nous laissons-nous tomber à cause de situations qui nous brisent, et c’est valable, c’est valable de ressentir de la douleur mais souvenez-vous de quelque chose, la douleur est inévitable mais la souffrance est facultative, c’est-à-dire que vous pouvez avoir un mauvais moment parce qu’ils vous ont chassé de votre travail, vous avez perdu votre travail, bien sûr que ça fait mal, ils ont brisé les illusions de croissance et ainsi de suite, mais que ferez-vous de cette douleur ? Laissez-vous simplement tomber ou vous allez vraiment faire quelque chose pour aller de l’avant, utilisez ce courage et cette douleur pour entreprendre et montrez-vous que vous pouvez avec n’importe quoi.

Autre situation, ton copain te quitte pour une autre, (ça n’arrive presque pas, hein), ça arrive tout le temps, tu vas faire quoi ? Vous blâmer éternellement pour la décision que vous avez prise ? Ou vraiment me lever et dire que je vaux beaucoup, et que je ne mérite pas des amours médiocres ou des amours qui t’aiment un jour et pas le lendemain, je ne mérite pas d’être avec quelqu’un qui s’en fiche si nous parler ou pas en une journée entière ! Valorisez-vous sérieusement ! Et c’est vrai lorsque vous commencez à être plus heureux que jamais, comme le dit le titre de la chanson de Billie Eilish, soyez le plus heureux et le plus heureux que jamais !

Bien sûr, Billie Eilish sait de quoi nous parlons, elle sait ce que nous ressentons. La chanteuse a réalisé en trois jours plus de 10 millions de vues dans son clip officiel de son nouveau matériel !! Nous aimons!