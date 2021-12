Billie Eilish parle de son traumatisme au cinéma pour adultes

Le célèbre chanteuse Billie Eilish a révélé qu’elle était très dépendante des films pour adultes et dit que cela lui a ruiné le cerveau, ce que beaucoup de gens n’imaginaient même pas être vrai.

C’est vrai, selon le célébrité, les pratiques cinématographiques pour adultes ont altéré la vision d’Eilish des relations.

Heureusement, Billie Eilish poursuit sa prolifique carrière dans l’industrie musicale et très occasionnellement on la voit faire des apparitions publiques dans lesquelles elle parle de sa vie et de ses projets.

Ainsi, lors de son récent passage à l’émission radio animée par Howard Stern, la chanteuse de 20 ans a révélé qu’à 11 ans elle commençait à souffrir d’une dépendance à l’égard de la cinéma pour adultes.

Quelque chose qui a malheureusement altéré pendant longtemps ses idées sur les relations au lit, assimilant et pratiquant des comportements pas très bons.

Bien que la renommée d’Eilish ait commencé il y a plusieurs années, c’est au premier trimestre de 2019 qu’elle est devenue mondialement célèbre pour « Bad Guy », un single inclus dans son premier album « When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ».

Pour la prochaine édition des Grammys, Billie a remporté de nombreux prix et est rapidement devenue la favorite de millions de personnes.

En fait, je suis revenu récemment avec un nouvel album, « Happier Than Ever », et bien qu’il n’ait pas été aussi percutant que le précédent, il a remporté les éloges de la critique.

D’autre part, Billie a partagé des détails très privés sur sa vie dans l’émission d’Howard Stern, se révélant comme une fille qui a été exposée au cinéma pour adultes dès son plus jeune âge, l’assimilant dans l’enfance et la puberté comme « la bonne chose » dans les pratiques relationnelles. amoureux, pour découvrir plus tard à quel point l’industrie se consacre à la production de contenu pour adultes.

En tant que femme, je pense que c’est dommage. Je regardais beaucoup, pour être honnête. J’ai commencé à regarder quand j’avais 11 ans. Je pense que cela a vraiment détruit mon cerveau et je me sens incroyablement dévasté d’avoir été exposé à tant de choses. Il y a eu un moment où je ne pouvais rien voir d’autre à moins que ce ne soit comme ça, je ne pensais pas que c’était attirant. »

De plus, Eilish a également parlé des conséquences que cela a entraînées dans sa vie. condamne le fait que ce matériel soit constamment consommé par des centaines de millions de personnes dans le monde.