Billie Eilish partage la performance live de “Male Fantasy” avec Vevo

Vevo, le premier réseau mondial de vidéoclips, a publié celui de Billie Eilish Performance Live officielle de “Male Fantasy” de son dernier album, Plus heureux que jamais, maintenant disponible via Darkroom/Interscope Records.

Les performances live officielles de Vevo sont le résultat d’une étroite collaboration créative avec les artistes et leurs équipes, donnant lieu à une série de performances exclusives spéciales. “Male Fantasy” suit la sortie de Billie’s précédente Performance live officielle de “Your Power”.

« Nous tous chez Vevo sommes de grands fans de Billie depuis des années et adorons travailler avec elle. Nous avons pu collaborer avec elle si étroitement sur ces performances officielles en direct, ce qui est évident à quel point elles se fondent avec son esthétique et le son créatif de ce nouveau matériau. déclare JP Evangelista, vice-président principal du contenu, de la programmation et du marketing chez Vevo : « Billie est toujours aussi impliquée dans la vision de ses clips, et sa contribution détaillée est une grande partie de ce qui rend ces performances spéciales. Cela a été un tel plaisir de la voir s’épanouir et devenir la superstar qu’elle est aujourd’hui, de ses premiers clips musicaux aux émissions de fans très intimes, Billie est vraiment unique en son genre. Nous attendons avec impatience de futures collaborations plus fructueuses.

Billie Eilish et Vevo ont une longue histoire de collaboration, travaillant ensemble pour des performances live exclusives de « mon garçon » via leur programme DSCVR Artists to Watch, « vous devriez me voir dans une couronne » et « bitches broken hearts » pour Vevo LIFT et « quand la fête est finie », « mal au ventre » et « tu devrais me voir en couronne » pour les sessions LIFT Live de Vevo en 2018.

Billie a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de Vevo pour créer un espace pour la performance qui était un mélange parfait d’élégant et de rétro, et de doux mais puissant. Tourné sur film 35 mm, “Male Fantasy” voit Billie assise sur un lit dans une luxueuse chambre d’hôtel faiblement éclairée, entourée d’une literie moelleuse et de rideaux de velours. Son pull est drapé sur son épaule alors que le clair de lune se déverse à travers d’élégantes portes-fenêtres, donnant au spectacle une sensation après les heures normales. Sa voix délicate remplit l’espace alors que Finneas apparaît perché sur une commode, pinçant doucement sa guitare.

Achetez ou diffusez plus heureux que jamais.