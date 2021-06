Billie Eilish a sorti “Lost Cause”, la dernière offre de son deuxième album Plus heureux que jamais le 30 juillet via Interscope Records. Puisant dans l’énergie de “Therefore I Am”, le nouveau single trouve la chanteuse lâchant les détails qui la pèsent.

“Tu n’es rien d’autre qu’une cause perdue / Et ce n’est plus rien comme avant”, chante-t-elle sur le refrain de la chanson. “Je sais que tu penses que tu es un hors-la-loi / Mais tu n’as pas de travail.”

“Lost Cause” arrive avec un clip réalisé par Eilish elle-même. “Nous avons eu le temps de notre vie à être chauds et à tourner ça”, a-t-elle partagé sur Instagram.

Dans le visuel, le musicien vendeur de platine rappelle la sortie cathartique d’une soirée pyjama avec des amis proches. Eilish s’exprime tout au long de la chanson tandis que les six amis avec lesquels elle s’est jointe offrent soutien et distraction sous forme de pauses dansantes, de jeux de Twister, de collations et de combats de pistolets à eau. Transformant le cadre massif de la maison en terrain de jeu, les soucis de « La cause perdue » s’évanouissent facilement.

Dans l’outro de la chanson, Eilish se vante : « Qu’est-ce que je t’ai dit ? / Ne soyez pas complaisant / Il est temps d’y faire face maintenant.

La production sautillante de “Lost Cause” contraste fortement avec celle du single “Your Power” de Happier Than Ever, qui a trouvé Eilish dans un état rétrospectif plus calme et plus sombre.

Les deux morceaux rejoignent « My Future » et « Therefore I Am » pour constituer le quart de l’album déjà sorti.

Happier Than Ever fait suite au premier album d’Eilish, lauréat d’un Grammy Award, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, sorti en 2019. Il trouve une fois de plus la chanteuse puisant dans de nouveaux espaces créatifs avec son frère et principal collaborateur FINNEAS, qui a produit les deux enregistrements.

Le nouvel album de Billie Eilish, Happier Than Ever, sort le 30 juillet et est disponible en pré-commande.

Liste des morceaux plus heureux que jamais

1. Vieillir

2. Je n’ai pas changé mon numéro

3. Billie Bossa Nova

4. mon avenir

5. Ocytocine

6. AILE D’OR

7. Cause perdue

8. La comète de Halley

9. Pas ma responsabilité

10. Surchauffé

11. Tout le monde meurt

12. Votre pouvoir

13. NDA

14. Donc je suis

15. Plus heureux que jamais

16. Fantaisie masculine