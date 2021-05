Billie Eilish partage le nouveau single “ Plus heureux que jamais ”, “ Your Power ”

Billie Eilish a sorti son dernier single «Your Power», mettant officiellement en marche le déploiement de son deuxième album très attendu. Le projet, Plus heureux que jamais, arrive le 30 juillet via Interscope Records.

Le visuel d’accompagnement «Your Power», qu’Eilish a réalisé de lui-même, trouve le chanteur perché sur un atterrissage dans le désert. Elle livre les paroles de la chanson avec un calme immobile par rapport à la production acoustique alors qu’un serpent se déplace sur ses jambes et s’enroule autour de son torse et de sa gorge.

“Essayez de ne pas abuser de votre pouvoir / je sais que nous n’avons pas choisi de changer.” elle chante sur le refrain. “Vous ne voudrez peut-être pas perdre votre pouvoir / Mais l’avoir est si étrange.”

«C’est l’une de mes chansons préférées que j’ai jamais écrites. Je me sens très vulnérable en mettant celui-ci parce que je le tiens si près de mon cœur », a écrit Eilish sur Instagram. «Il s’agit de nombreuses situations différentes dont nous avons tous été témoins ou vécus. J’espère que cela peut inspirer le changement. Essayez de ne pas abuser de votre pouvoir. ”

«Votre pouvoir» est direct dans son interrogation de ceux qui exercent le pouvoir sans considérer la conséquence de leurs actes. Dans un verset, Eilish sonde: «Est-ce que cela vous permet de garder le contrôle? / Pour que tu la gardes dans une cage? / Et tu jures que tu ne savais pas / Tu as dit que tu pensais qu’elle avait ton âge. ”

Peu de temps après, elle s’interroge: «Est-ce que vous vous sentirez mal seulement s’il s’avère qu’ils tuent votre contrat?»

Comme ses albums précédents, “Your Power” a été créé uniquement avec le frère d’Eilish et proche collaborateur Finneas. Cela vient après l’annonce officielle mardi de Happier Than Ever. Lundi, Eilish a téléchargé un vidéo teaser sur les réseaux sociaux avec un extrait de chanson dans lequel elle chante: “Quand je suis loin de toi / je suis plus heureuse que jamais.”

«C’est mon truc préféré que j’ai jamais créé et je suis tellement excité et nerveux et EAGER que vous l’entendiez. Je ne peux même pas vous le dire », a déclaré Eilish à propos de Plus heureux que jamais. «Je n’ai jamais ressenti autant d’amour pour un projet que pour celui-ci. J’espère que vous ressentez ce que je ressens.

Précommandez le prochain album de Billie Eilish Happier Than Ever avant sa sortie le 30 juillet.