Billie Eilish partage l’élégante performance live de « Lost Cause »

Dans la troisième installation de la série de vidéos de performances live de Billie Eilish avec VEVO, la chanteuse a livré une nouvelle interprétation du Plus heureux que jamais single « Cause perdue ». Le visuel a été tourné dans la Crystal Ballroom de l’hôtel Biltmore à Los Angeles avec Eilish avec son frère et collaborateur Finneas à la guitare et un batteur caché sous un balcon.

La performance originale de VEVO suit les interprétations en direct d’Eilish de « Votre pouvoir » et « Fantaisie masculine” livré dans des décors tout aussi élégants. Le visuel a été réalisé par Kyle Goldberg et présente le chanteur zigzaguant entre les balcons dorés de la salle de bal et les couloirs aux teintes rouges qui les entourent.

« Le chuchotement caractéristique de Billie Eilish a acquis de plus en plus de pouvoir émotionnel au cours des quatre dernières années. Le sentiment d’intimité de partage de secrets contenu dans la voix du phénomène pop regorge de qualités de texture qui plongent les fans au cœur de l’histoire qu’elle raconte dans une chanson donnée. Parfois rêveur, parfois féroce, toujours séduisant », a expliqué VEVO dans la description de la performance. « ‘Lost Cause’ a un peu plus de grandeur. Finneas échange six cordes contre quatre, posant une ligne de basse profondément hypnotique tandis que Billie excorie la cause de sa colère. La même intimité est là, mais celle-ci vous montre vraiment qui est aux commandes.

Cette nouvelle interprétation de « Lost Cause » présente la chanson sous un nouveau jour alors qu’elle s’éloigne du ton humoristique défini dans la vidéo musicale sur le thème de la soirée pyjama avec laquelle elle est initialement arrivée. Chaque ensemble de performances a été conçu grâce à un processus de collaboration entre l’équipe de production de VEVO et Eilish elle-même, qui réalise généralement ses propres clips musicaux mais a remis les rênes de la série de visuels.

Eilish a récemment interprété Happier Than Ever dans son intégralité pour le film de concert en direct Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles, actuellement en streaming sur Disney +, tout en rendant hommage à sa ville natale. En 2022, la chanteuse entreprendra une tournée mondiale à guichets fermés en soutien à l’album.

