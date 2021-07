Billie Eilish partage un deuxième album très attendu “Happier Than Ever”

Billie Eilish a partagé son deuxième album très attendu Happier Than Ever, une suite étonnante à ses débuts monumentaux en 2019 When We All Fall Asleep Where Do We Go. Le projet de 16 pistes arrive aujourd’hui via les enregistrements Darkroom/Interscope et comprend les singles principaux “My Future”, “Therefore I Am”, “Your Power”, “Cause perdue” et “NDA. ”

Écrit et produit par Eilish avec son frère et unique collaborateur FINNEAS, Happier Than Ever solidifie la chanteuse comme un monolithe pop en constante évolution. L’album aborde des sujets plus autoréflexifs et critiques que son prédécesseur, en centrant les intonations vocales douces et hyper-intentionnelles d’Eilish.

Alors qu’elle explore les idées de devenir une star internationale et les changements qui l’accompagnent, Eilish affûte sa plume en tant qu’auteur-compositeur en se penchant sur des paroles et des détails visuels tranchants qui s’enroulent autour des tactiques de production non conventionnelles de FINNEAS.

La chanson principale de l’album, “Happier Than Ever”, passe d’un rythme acoustique enjoué dans sa première moitié à une conclusion en plein essor et pleine de guitare dans la seconde. Parallèlement à la sortie de l’album, Eilish a partagé un clip vidéo auto-réalisé pour le morceau qui reflète visuellement le changement de ton de la chanson. Le visuel s’ouvre avec Eilish exprimant ses griefs à un ex par téléphone lorsque soudainement de l’eau commence à couler du plafond et que les lumières de la pièce inspirée de l’ère dorée des années 50 et 60 commencent à clignoter.

À la fin du visuel, Eilish est sur le toit d’une maison en train de couler, libérant toutes les émotions refoulées alors qu’elle chante les paroles puissantes du morceau. “Tu as tout gâché bien / J’ai toujours dit que tu étais incompris”, chante-t-elle dans l’outro. “Faites de tous mes moments les vôtres / Juste f—-n’ laissez-moi tranquille.”

Eilish s’est associé à Spotify pour créer le tout premier centre d’artistes sur la plate-forme de streaming. Plus heureux que jamais : la destination propose du contenu sur mesure de la chanteuse elle-même, y compris trois expériences d’album améliorées pour écouter le projet, y compris “Fan Mode”, “Billie Mode” et “Lyric Mode”, qui propose des explications audio supplémentaires de morceaux particuliers de l’album. Le hub propose également des animations graphiques exclusives et des questions-réponses avec l’audio des fans d’Eilish.

Le hub est l’une des nombreuses festivités à venir entourant Happier Than Ever. Eilish a récemment annoncé Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles, un visuel spécial réalisé par Robert Rodriguez et Patrick Osborne qui rend hommage à la ville natale du chanteur. Eilish interprétera l’album avec FINNEAS, le guitariste Romero Lubambo, le Los Angeles Children’s Chorus et le Los Angeles Philharmonic. Avec des arrangements orchestraux de David Campbell, le concert en direct présentera Happier Than Ever dans un décor onirique et cinématographique. Les premières spéciales dans le monde le vendredi 3 septembre sur Disney +.

Steam ou achetez le dernier album de Billie Eilish Happier Than Ever, maintenant disponible.