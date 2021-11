Billie Eilish parvient à captiver avec son interprétation de Sally

Le célèbre chanteur Billie Eilish a sans aucun doute réussi à captiver avec son interprétation de Sortie au concert de L’étrange monde de Jack Avec Danny Elfman je ressens une sensation et parviens à séduire tout le public.

L’artiste a rejoint Danny Elfman au concert d’Halloween sur le thème de Jack’s Strange World, où elle est apparue sous le nom de Sally et a chanté des airs classiques du film.

La vérité est que Tim Burton n’a pas toujours été le fournisseur de cauchemars approuvé par les parents qu’il est aujourd’hui.

En 1993, il provenait de Batman Returns et cette suite était le film le plus rentable de l’été 1992, cependant, il a provoqué une grande controverse en raison de sa violence graphique et de ses images terrifiantes.

Les projets Batman sur lesquels travaillait le réalisateur à l’époque étaient très ambitieux et il allait à l’origine faire une trilogie pour Warner Bros.

Cependant, il n’a jamais eu la chance de le terminer parce que les parents n’étaient pas heureux d’apprendre que les entreprises de restauration rapide vendaient des jouets d’un film aussi sombre.

Et bien que le réalisateur n’ait pas complètement perdu cette touche d’apporter différentes histoires à l’écran composées d’acteurs qui incarnent des personnages extravagants, avec le temps, son ton s’est éclairci.

Cependant, cela ne l’a pas empêché de conserver son style caractéristique et l’année suivante de Batman Returns, Burton nous a laissé un autre de ses classiques, seulement cette fois il s’agit d’un film d’animation : The Strange World of Jack.

Le film qui a été réalisé selon la technique du stop motion a gagné une place dans la culture populaire et malgré le fait que chaque Noël de nombreuses personnes le revoient, il arrive aussi que chaque 31 octobre, il y ait des gens qui se déguisent en personnages qui y apparaissent.

C’est ainsi que cette année, Billie a embrassé l’esprit d’Halloween vendredi dernier en enfilant un costume complet pour sa performance dans le cadre du concert de Jack’s Strange World au stade Banc of California à Los Angeles.

Sa participation avait été annoncée un mois auparavant et la vérité est que les fans de la chanteuse avaient hâte de la voir chanter l’une des mélodies emblématiques du film dont la bande originale a été composée par Danny Elfman, l’éternel collaborateur de Tim Burton.

Interprétant le personnage de Sally aux côtés de Jack Skellington de Danny Elfman, Eilish a séduit avec son interprétation de la célèbre chanson de Sally « Sally’s Song » ainsi que le duo « Simply Meant to Be » qui fait également partie de la musique originale qu’il a composée pour le film de l’également directeur d’El Gran Pez.

La participation d’Eilish comprend l’artiste déguisé en personnage et peut être trouvé sur les réseaux sociaux.

Comme vous pouvez le voir, la chanteuse a beaucoup été en contact avec le septième art ces derniers temps, puisqu’avant de devenir Sally pour le concert spécial Halloween de The Strange World of Jack, elle a présenté « No Time To Die », une composition d’elle et de son frère Finneas, qui est devenu la chanson de la récente entrée dans la franchise James Bond, anciennement détenue par MGM et maintenant par Amazon Studios.