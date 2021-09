Billie Eilish perd 100 000 followers pour son relooking

in

Le célèbre chanteur Billie Eilish a reçu de vives critiques en raison de son changement d’image et a également perdu 100 000 abonnés sur ses réseaux sociaux, ce qui est sans doute assez fou mais qui est malheureusement arrivé.

Billie Eilish a évoqué la réaction du public face à son changement radical de look qu’elle a présenté ces derniers jours.

Comme vous pouvez le voir, Billie Eilish s’est positionnée comme l’une des jeunes compositrices et chanteuses les plus titrées du moment grâce à ses singles comme ‘Bad Guy’, ‘Lovely’, ‘Ocean Eyes’ et ‘Bury a Friend’.

Cependant, il est également devenu une référence pour mode jeunesse grâce à son style extravagant qui le caractérise.

L’artiste américaine a conquis ses adeptes avec ses cheveux verts caractéristiques, cependant, il y a quelques mois, elle a décidé de changer radicalement sa voir et la réponse du public n’était pas celle à laquelle elle s’attendait.

C’est ainsi qu’en couverture d’octobre du magazine Elle, Billie Eilish a fait des aveux inattendus, comme les réactions qu’elle a reçues après son relooking.

La chanteuse a décidé de laisser derrière elle ses cheveux verts et s’est teinte en blond platine, en plus de commencer à porter des vêtements plus serrés.

Ce changement a fait perdre à Billie environ 100 000 abonnés, ce qui a eu un grand impact sur sa vie.

Les gens s’accrochent à ces souvenirs et ont un attachement. Mais c’est très déshumanisant », a déclaré Billie.

« J’ai perdu 100 000 abonnés juste à cause des t3tas. Les gens ont peur des gros t3tas ».

À propos du changement radical qu’elle a apporté à ses cheveux, Billie a révélé l’une des raisons pour lesquelles elle a décidé d’abandonner la teinture verte.

Je ne pouvais aller nulle part avec ces cheveux parce que c’était tellement évident que c’était moi », a-t-elle déclaré à ELLE.

Malheureusement Billie Eilish a toujours fait l’objet de commentaires et de critiques machos pour son apparence, quelque chose de trop triste pour l’époque dans laquelle nous nous trouvons.

Je n’avais pas l’objectif de « Cela fera que tout le monde pense de moi différemment ». J’ai eu des cheveux de différentes couleurs et vibrations pour tout ce que j’ai fait. Je voulais que cet album ait quelque chose en soi », a-t-il conclu.

A noter que petit à petit, Billie Eilish expérimente des tenues plus coquettes que celles qu’elle porte habituellement au quotidien.

L’un de ces moments s’est produit en juillet dernier, lorsque l’artiste a mis un corset qui lui allait de manière extrêmement spectaculaire, cependant, beaucoup de ses followers n’ont pas du tout aimé que la chanteuse partage cette photo et ont immédiatement cessé de la suivre pour cela.