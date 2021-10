Billie Eilish porte un nouveau tatouage à l’avant-première de “No Time To Die”

in

Billie Eilish porte un nouveau tatouage à la première de “No Time To Die” | Instagram

La belle chanteur Billie Eilish a montré son nouveau tatouage qui a été fait il y a peu de temps à la première de “No Time To Die” et c’est sans aucun doute magique, car il a aussi une signification pour elle, alors continuez à lire pour connaître les détails.

La vérité est que Billie Eilish est une jeune chanteuse qui a toujours brillé à chaque pas qu’elle fait et pas seulement pour ses tenues fabuleuses, mais pour son choix de tatouages.

Le chanteur s’est vanté lors de la première de “Pas le temps de mourirMardi dernier, son tatouage, où elle a donné aux fans un aperçu d’un tatouage de fée apparent sur sa main gauche.

Et bien que la pop star de 19 ans n’ait pas dévoilé la signification exacte de son nouveau design, l’image semble représenter une paire de fées volant.

Pour être vrai, à première vue, le tatouage Cela semble frais, puisque lors du défilé du MET Gala et lors de sa dernière performance le week-end dernier, il ne l’avait pas.

Selon les informations partagées, Billie a également un dragon sur sa cuisse et le nom “Eilish” écrit au milieu de sa poitrine en lettres gothiques.

Cependant, alors que la chanteuse n’a pas encore montré son grand tatouage sur la cuisse dans son intégralité, elle l’a vu pour la première fois en modélisant de la lingerie dans sa séance photo de pin-up britannique Vogue.

D’un autre côté, Billie sera en tournée aux États-Unis et en Europe cet automne, et sans aucun doute ce nouveau matériel est plein de fraîcheur et a une perspective vulnérable à la première personne.

Notamment, avant la sortie de cet album, le chanteur a battu un record sur Apple Music en tant que matériel le plus ajouté de l’histoire.

Les célébrités qui l’accompagneront sur scène sont Willow Smith, Jessie Reyez, Duckwrth, Jungle, Arlo Parks et Girl in Red.

Quelque chose d’extrêmement impressionnant est que certains développeurs d’un outil de recherche de mots ont indiqué que Billie Eilish est la célèbre avec le meilleur vocabulaire, puisque dans son programme intitulé Wordtips, ils ont vérifié les paroles des artistes Spotify les plus écoutés.

Lorsqu’ils ont compté les mots utilisés par chaque célébrité dans leurs paroles, ainsi que le nombre de mots uniques dans chaque millier de phrases, l’outil a montré que Billie est l’une des meilleures dans ce domaine.

Et selon NME, la chanteuse est en tête de liste, car il a été constaté qu’elle a utilisé 196 mots uniques pour mille dans ses chansons, suivie par Harry Styles avec 159 puis Lizzo avec 153.