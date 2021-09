Billie Eilish réagit à la perte de milliers d’abonnés parce qu’elle est plus “provocante” sur les réseaux sociaux

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Billie Eilish a eu une année extrêmement transformatrice. Elle a sorti un nouvel album, Happier Than Ever, et a récemment commencé à jouer des concerts massifs pour la première fois depuis que sa tournée de 2020 a été interrompue en raison de la pandémie. Avant de sortir son album au cours de l’été, la chanteuse lauréate d’un Grammy a décidé de changer certaines choses à propos de son image, et la réaction a été virale. Maintenant, elle a partagé quelques réflexions sur la perte de followers pour sa plus “provocante”.