Billie Eilish réfléchit à son nouvel album et plus encore dans la cinquième interview de ‘Vanity Fair’

Dans ce qui est devenu une tradition annuelle, Billie Eilish est retournée dans les studios de Vanity Fair pour sa cinquième année consécutive pour revisiter la même série de questions auxquelles elle a répondu depuis 2017.

En suivant la trajectoire de la star primée aux Grammy Awards, le point de vente a joué à Eilish ses réponses passées, afin qu’elle puisse mieux réfléchir à l’évolution de sa vie et de sa carrière. Les résultats, comme on peut l’imaginer, vont de l’humour au poignant.

L’interview a eu lieu le 18 octobre de chaque année et la série commence avec Eilish disant son nom, la date et son âge. Les questions aident à souligner à quelle vitesse Eilish est devenue une mégastar. En 2017, Billie excitée s’est exclamée qu’elle avait 257 000 abonnés Instagram. L’année suivante, ce nombre s’élevait à 6,3 millions. En 2019, 40,7 millions. En 2020, elle avait accumulé 67,5 millions de followers, et cette année, elle en compte 94,1 millions.

Il y a eu aussi des moments d’introspection et d’analyse sérieuses. Lorsqu’on lui a demandé en 2020 si elle serait reconnue lorsqu’elle sortait, Eilish a ri en disant qu’elle n’avait jamais quitté la maison parce que ce serait toujours, selon ses propres mots, un désastre. Billie a réfléchi à cette réponse en disant: « Mon Dieu, cette fille traversait une crise d’identité. Oh mon Dieu! Vous pouvez le voir dans mes yeux. Mon attitude était, eh bien, je ne peux pas sortir… Ça m’a fait flipper. L’année dernière, je m’y suis ouvert. Je suis vraiment reconnaissant pour cela.

Plus tôt ce mois-ci, Billie Eilish a annoncé qu’elle s’investirait pour aider à conserver la grande barrière de corail australienne. L’association à but non lucratif CoralWatch, qui s’emploie à sauver le plus grand récif de corail du monde, a obtenu la permission du chanteur d’utiliser son percée 2016 seul, « Ocean Eyes », dans le cadre d’une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public au récif. L’écosystème océanique vital est gravement menacé en raison du blanchissement généralisé des coraux causé par le réchauffement des températures des océans dû à la crise climatique mondiale.

« ELLE A DIT OUI! Billie Eilish nous a donné la permission d’utiliser sa chanson « Ocean Eyes » pour nous aider à mieux faire connaître le récif ! Merci Billie ! », CoralWatch a écrit dans un post Facebook l’annonce de l’accord ce week-end. Le message comprenait une courte vidéo mettant en vedette l’un des supporters les plus jeunes et les plus dévoués de CoralWatch, Elijah Richardson, huit ans, partageant des informations sur la campagne.

Écoutez le meilleur de Billie Eilish sur Apple Music et Spotify.