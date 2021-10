Billie Eilish rejoint les émissions de LA ‘Nightmare Before Christmas’ de Danny Elfman

Juste au moment où octobre arrive, Billie Eilish a été annoncé comme le dernier ajout à la distribution du prochain film de Danny Elfman Le cauchemar avant Noël des concerts à Los Angeles devraient avoir lieu le week-end d’Halloween.

Le chanteur pop de 19 ans assumera le rôle vocal de Sally tandis qu’Elfman lui-même reprendra son rôle de Jack Skellington.

“Je suis absolument ravi que Billie rejoigne l’équipe de cauchemar”, a déclaré Elfman dans un communiqué. “Ce sera un vrai régal (pas un tour).” Eilish rejoint Weird Al Yankovic, qui incarnera vocalement Lock, et Ken Page qui est l’acteur vocal original d’Oogie Boogie et reprendra ce rôle.

Les concerts Nightmare Before Christmas mettant en vedette Eilish auront lieu les 29 et 31 octobre. Ils auront lieu au Banc of California Stadium avec une heure de début à 20h pour le premier spectacle et à 18h30 pour le second.

Les billets pour l’expérience de concert live-to-film de Tim Burton de Disney The Nightmare Before Christmas sont disponibles sur la page officielle de l’événement Ticketmaster.

“Jack est de retour! J’étais tellement désolé d’avoir raté Halloween dernier. (Nous savons tous pourquoi). MAIS – Je ne saute pas cette année. Jack veut remonter sur scène. J’ai hâte de vous voir tous », a déclaré Elfman plus tôt cette année lorsque le retour de l’événement a été annoncé.

Le spectacle sera produit par Laura Engel, Richard Kraft, Tim Fox et Alison Ahart Williams avec le chef d’orchestre John Mauceri à la tête de l’orchestre et du chœur.

« Chaque année, je dis que c’est peut-être la dernière fois. Je ne sais pas combien de temps je vais faire Jack. Je ne veux pas me dire « Je le ferai à chaque Halloween pour le reste de ma vie ! Parce que j’ai fait des spectacles d’Halloween pendant 15 ans avec Oingo Boingo, et il y a quelque chose en moi qui est comme, oh mon Dieu, suis-je de retour dans ça ? Elfman a dit à Variety.

«Mais je sais que je voulais le faire au moins une fois de plus, l’année dernière, et j’étais vraiment prêt pour ça. Et quand c’est tombé à l’eau, c’était vraiment dur. Jack est définitivement bon pour un tour de plus, donc je suis vraiment heureux et excité.

Écoutez The Nightmare Before Christmas sur Apple Music et Spotify.